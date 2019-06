publié le 25/06/2019 à 17:29

Trois semaines après sa présentation officielle, à l'occasion de la conférence annuelle des développeurs WWDC, le 3 juin à San José, Apple a mis en ligne la bêta publique d'iOS 13, la prochaine version de son système d'exploitation pour iPhone et iPad qui doit ajouter un mode sombre, de nouvelles fonctions photo, le clavier "swipe", de nouveaux modes de navigation dans Plans, la fonctionnalité "Sign in with Apple" et tout un lot de nouveautés.

Disponible gratuitement à la rentrée prochaine, iOS 13 ne sera pas compatible avec tous les iPhone. Pour en profiter, il faudra utiliser au minimum un iPhone 6S ou 6S Plus, lancés fin 2015, ou un modèle plus récent. La bêta publique est accessible aux propriétaires des iPhone éligibles désireux d'essayer les nouveautés du nouvel iOS avant son déploiement officiel à la rentrée. Elle n'est pas définitive et est susceptible de comporter des bugs qui seront corrigés au fil des bêta jusqu'à la version finale. Apple invite d'ailleurs ses utilisateurs à lui signaler tous les bugs qu'ils rencontrent.

Il est fortement conseillé de sauvegarder ses données sur iCloud (dans "Réglages", "iCloud" et "Sauvegarde iCloud") ou iTunes avant de l’installer. Il est aussi recommandé de ne pas installer la bêta publique sur son smartphone professionnel en raison des problèmes de stabilité pouvant survenir.

Comment installer la bêta publique ?

La bêta publique est proposée gratuitement aux clients d'Apple possédant un Apple ID, une adresse mail donnant accès aux services du groupe. Quelques secondes suffisent pour en créer un.

Une fois connecté à votre Apple ID, il faut inscrire votre appareil au programme de logiciels bêta d'Apple puis télécharger le profil, un fichier permettant d'accéder à la bêta publique. Cliquez sur "Installer" puis saisissez votre code. Vous êtes désormais autorisé à télécharger la bêta publique.

Une fois ces opérations effectuées, votre appareil devra redémarrer avant d'afficher la bêta publique dans l'onglet "Mise à jour logicielle" des "Réglages". Cliquez sur "Télécharger et installer", comptez une quinzaine de minutes avant de pouvoir en profiter.

Une connexion WiFi est nécessaire pour la télécharger. Il est recommandé d'activer l'application automatique des mises à jour pour bénéficier des corrections qui seront mises en ligne par Apple jusqu'à la version finale.

Comment revenir à iOS 12 ?

Si vous n'êtes pas satisfait de la bêta publique d'iOS 12, il est possible de faire machine arrière. Apple donne la marche à suivre sur son site support. Il faudra effacer les données de votre appareil et restaurer ce dernier avant de lancer une nouvelle configuration depuis votre dernière sauvegarde iCloud ou iTunes. Le processus est expliqué en détail à cette adresse.