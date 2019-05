publié le 07/05/2019 à 16:58

Les contours de la prochaine version d'iOS se précisent. Chaque année, Apple dévoile les nouveautés à venir à l'automne dans son système d'exploitation pour iPhone et iPad à l'occasion de la WWDC, sa conférence annuelle des développeurs, qui se déroule cette année le 3 juin.



Comme à son habitude, l'entreprise américaine ne fait aucun teasing en amont de ces annonces. Mais elle doit composer avec les rumeurs qui se répandent dans la presse spécialisée.

Un mois avant l'événement, le site américain Bloomberg a publié lundi soir la liste des principales fonctionnalités qui devraient être présentées par Tim Cook lors de la conférence. Cette fuite d'envergure confirme la volonté d'Apple de mettre l'accent sur le confort d'utilisation de l'iPhone et de l'iPad après un iOS 12 centré sur la stabilité du système.

Mode sombre et clavier "swipe"

Parmi les principales nouveautés figure l'arrivée d'un "mode sombre" qui permettra d'afficher l'interface de l'iPhone et de l'iPad sur fond noir et non sur fond clair afin d'être plus lisible dans le noir, mais aussi plus économe sur les derniers iPhone, grâce aux vertus des écrans OLED qui peuvent afficher des pixels noirs sans être alimentés en électricité. Le "dark mode" sera accessible dans le centre de contrôle.



Le prochain iOS pourrait aussi permettre à l'iPhone et à l'iPad de profiter de l'une des fonctionnalités les plus populaires d'Android. Selon les informations de Bloomberg, le clavier iOS pourrait autoriser l'écriture en "swipe", qui consiste à faire glisser son doigt de touche en touche sans jamais le décoller de l'écran. Mais les développeurs d'Apple n'ont pas encore validé l'intégration de la fonction.

L'iPhone pourra suivre les cycles menstruels

Autre nouveauté, l'iPad pourra bientôt faire office de second écran pour un Mac. L'utilisateur pourra choisir de s'en servir pour afficher les notifications du Mac pour libérer de la place sur son écran d'ordinateur. Il y a quelques jours, le site 9to5Mac avançait aussi la possibilité de voir Apple inaugurer une nouvelle interface pour l'iPad avec un mode multitâche capable d'ouvrir plusieurs fenêtres affichées sous la forme de cartes déplaçables et superposables.



Bloobmerg annonce également du changement à venir au niveau des applications natives d'iOS. Rappels devrait intégrer une "to do list" présentant les tâches du jour. Temps d'écran va permettre de limiter les appels autorisés aux enfants en filtrant les numéros accessibles. Messages va gagner de nouvelles options de personnalisation pour afficher la photo et le nom de l'utilisateur à la place du numéro de téléphone dans les conversations de groupe. Enfin, le suivi des cycles menstruels devrait être proposé dans la prochaine version de l'application Santé avec une compatibilité avec l'Apple Watch.