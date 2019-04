publié le 22/04/2019 à 18:14

Trois mois avant la keynote de présentation de l'iPhone, Apple lèvera le voile sur la future mise à jour iOS 13 au printemps. Le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad est chaque année présenté à l'occasion de la conférence WWDC qui réunit les développeurs de l'univers applicatif du groupe à son QG californien de Cupertino début juin. La date du rendez-vous est fixée cette année du 3 au 7 juin.



L'an passé, Apple avait mis le frein sur les nouvelles fonctionnalités pour mieux se concentrer sur la stabilité du système après une série de dysfonctionnements peu en phase avec les exigences du groupe.

L'accent devrait être mis cette année sur le confort d'utilisation de l'iPhone et de l'iPad. Les contours de la prochaine version commencent à se dessiner au fil des révélations de la presse spécialisée.

Un mode sombre et un système de "cartes"

Il y quelques semaines, le média économique américain Bloomberg avançait que la prochaine version du système d'exploitation des iPhone et iPad introduira pour la première fois un "Dark Mode", un mode sombre plus lisible dans le noir et plus économe grâce aux vertus des écrans Oled. Cette information est confirmée par le site spécialisé 9to5Mac qui précise que cette interface sera différente de celle du mode nuit et pourra s'appliquer à l'ensemble du système et aux applications natives Apple.



La mise à jour devrait aussi inaugurer une nouvelle présentation de l'interface de l'iPad dont le mode multitâche permettrait d'ouvrir plusieurs fenêtres, appelées des "cartes", au sein d'une même application et non plus seulement en deux volets. Ces "cartes" pourraient être détachées, déplacées et superposées n'importe où sur l'écran, un peu comme les fenêtres sur macOS, pour offrir plus de souplesse dans la gestion des applications. 9to5Mac évoque aussi la possibilité d'afficher les applications à n'importe quelle largeur et non seulement aux limites fixées automatiquement par Apple actuellement.



De nouveaux gestes pourraient être introduits pour annuler une commande. Il ne faudrait plus secouer l'iPhone ou l'iPad comme actuellement mais simplement faire glisser trois doigts pour annuler la saisie d'un texte par exemple. Sur iPad, des gestes permettraient de sélectionner facilement plusieurs éléments dans une liste en dessinant une zone de sélection comme avec une souris sur Mac. Sur le plan esthétique, Apple pourrait revoir le design de l'affichage du changement de volume et proposer une icone plus discrète qui ne recouvre plus la partie centrale de l'écran.

Une fonction pour retrouver ses objets perdus

Enfin, 9to5Mac évoque aussi le développement d'une fonctionnalité qui permettrait de retrouver plus facilement un appareil Apple perdu. La marque à la pomme serait en train de réorganiser les applications Find my iPhone et Find my Friends au sein d'une même application GreenTorch qui donnerait la possibilité de partager sa position avec ses proches, d'envoyer des demandes de position, d'être notifié lorsqu'un proche arrive ou quitte un emplacement mais aussi de localiser tous les appareils Apple d'un utilisateur et de ses proches, y compris les AirPods.