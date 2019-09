publié le 18/09/2019 à 06:28

Le grand public va pouvoir découvrir la nouvelle interface de l'iPhone à la veille de la sortie de l'iPhone 11. Comme annoncé par Apple durant la keynote du 10 septembre, la mise à jour iOS 13 est disponible en téléchargement ce jeudi 19 septembre. Comme tous les ans, la nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone est déployée progressivement auprès de tous les utilisateurs.

Vous ne pourrez probablement pas l'installer dès ce soir. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas l'installer dans l'immédiat mais d'attendre quelques jours afin de vérifier qu'elle ne souffre pas de quelques dysfonctionnements inhérents aux premières versions du logiciel.

Présentée lors de la conférence des développeurs d'Apple en juin, cette nouvelle version introduit plusieurs nouveautés, comme un mode sombre, une saisie de clavier swipe-to-type, une refonte de l'application Photos et de nouvelles options de confidentialité pour protéger la vie privée des propriétaires d'iPhone.

Quels iPhone peuvent installer iOS 13 ?

Tous les ans, Apple met à jour la liste des appareils qui peuvent bénéficier de la dernière version de son système d'exploitation. Cette version laisse sur le carreau l'iPhone 5S, les iPhone 6 et l'iPod qui devront rester sous iOS 12. La grande nouveauté cette année est l'absence des iPad de la liste. Apple se préparer à lancer le 30 septembre iPad OS, son premier logiciel dédié à l'iPad.

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod Touch (7e génération)

Les appareils compatibles avec iOS 13 Crédit : Apple

Une interface plus rapide

Même si le gain ne sera certainement pas aussi important que lors du passage d'iOS 11 à iOS 12, iOS 13 promet d'améliorer les performances des iPhone. Apple annonce un lancement des applications jusqu'à deux fois plus rapide, un déverrouillage via Face ID 30% plus rapide mais aussi des téléchargements et des mises à jour d'applications jusqu'à 60% moins volumineux.

Un mode sombre pour l'iPhone

La principale nouveauté d'iOS 13 est l'arrivée d'un mode sombre. Attendu depuis des années sur l'iPhone, il permettra aux utilisateurs de réduire la lumière émise par leur appareil pour réduire la fatigue oculaire et préserver l'autonomie des iPhone X, XS et 11 dont les écrans de technologie OLED peuvent afficher des pixels noirs sans être alimentés en énergie. La fonctionnalité est accessible depuis les paramètres de l'appareil et directement depuis un raccourci dans le centre de contrôle.

Le mode sombre fait son apparition dans iOS 13 Crédit : AFP

Apple Arcade : 100 jeux à 5 euros par mois

La mise à jour introduit aussi Arcade, l'une des nouvelles plateformes lancées par Apple cette année. Présentée en mars dernier, elle donne accès à une centaine de jeux exclusifs sur iPhone, iPad et l'Apple TV jouables sur six écrans. Ces jeux seront garantis sans publicité ni contenus payants. Une nouvelle icône est dédiée à la plateforme sur l'App Store. Des nouveaux jeux seront mis en ligne tous les mois avec des recommandations et des guide. Un mois d'essai gratuit est offert au lancement.

Arcade propose de joueur en illimité sur l'iPhone contre 5 euros par mois Crédit : Apple

Une nouvelle interface pour l'application Photo

Pour préparer l'arrivée des iPhone 11 et 11 Pro très portés sur la photographie, l'application Photo fait le plein de nouveautés. Un nouveau mode de navigation permet de zoomer et dézoomer pour explorer plus rapidement la photothèque. Les photos sont automatiquement classées par jour, mois ou année mais aussi en fonction de la localisation. Les Live Photos et les vidéos s'animent désormais lorsque vous les parcourez dans la photothèque et un nouvel éditeur permet de les retoucher de façon plus poussée.

L'application Photo gagne de nouvelles fonctions Crédit : Apple

De nouvelles options pour protéger la vie privée

Avec iOS 13, Apple durcit l'utilisation des données par les applications. L'utilisateur reçoit une notification chaque fois qu'une application utilise ses informations de localisation en arrière-plan et peut choisir d'accorder ou non son autorisation.



Dans la même logique, la fonction Sign in with Apple propose à l'utilisateur de s'identifier à l'aide de son identifiant Apple via un scanner du visage avec Face ID ou un scan d'empreinte digitale Touch ID sans partager d'informations personnelles avec l'éditeur. L'internaute peut même créer une adresse mail aléatoire et unique afin de pouvoir être contacté par l'application sans transmettre ses informations personnelles.

Apple s'est de nouveau présenté en champion de la vie privée lors de la WWDC 2019 Crédit : AFP

Mais aussi

La mise à jour opère quelques ajustements dans le fonctionnement de tout un lot d'applications de l'iPhone. Une nouvelle palette d'édition fait son apparition dans le mode "capture d'écran" avec des outils désormais colorés. Au lieu d'afficher un arrière-plan gris avec de petits outils en bas, la nouvelle version floute le fond d'écran de l'utilisateur et propose davantage d'options d'annotations.



De son côté, l'application Rappels affiche maintenant un menu latéral avec des espaces distincts pour les événements du jour et les rendez-vous planifiés ainsi qu'une barre de recherche

La fonction capture d'écran Crédit : 9to5Mac

Siri gagne en profondeur et prend désormais en charge les Raccourcis. L'assistant peut aussi reconnaître la voix de différentes personnes pour proposer une expérience personnalisée aux utilisateurs d'un même HomePod. Les AirPods peuvent être associés pour écouter une chanson ou regarder un film à deux.



L'application de guidage par GPS Plans permet désormais d'explorer des villes en 3D à 360 degrés et fournit davantage d'informations sur les lieux favoris des utilisateurs. Certaines villes affichent désormais les temps des trajets en transports en commun. Mais la plupart de ces nouveautés sont pour l'instant réservées aux États-Unis.