iOS 12 est disponible en bêta publique, comment l'installer sur votre iPhone

publié le 26/06/2018 à 14:30

Trois semaines après sa présentation officielle, à l'occasion de la conférence annuelle des développeurs WWDC, Apple a mis en ligne la bêta publique d'iOS 12, la nouvelle mouture de son système d'exploitation pour iPhone et iPad qui promet de donner une seconde jeunesse aux vieux appareils et introduit de nouveaux outils pour lutter contre l'addiction aux smartphones et contre le ciblage publicitaire sur mobile.



Cette version est accessible à tous les clients d'Apple désireux d'essayer les nouveautés du nouvel iOS avant son déploiement officiel cet automne. Elle n'est pas définitive et est susceptible de comporter des bugs qui seront corrigés au fil des bêta jusqu'à la version finale. Apple invite d'ailleurs ses utilisateurs à lui signaler tous les bugs qu'ils rencontrent.

Il est vivement recommandé d'effectuer une sauvegarde de ses données sur iCloud (dans "Réglages", "iCloud" et "Sauvegarde iCloud") ou iTunes et de l'archiver avant l'installation. Il est aussi conseillé de ne pas installer la bêta publique iOS 12 sur son smartphone professionnel en raison des problèmes de stabilité pouvant survenir. Certains utilisateurs ont déjà rapporté un bug du GPS dans les applications de guidage.

Quels sont les appareils compatibles ?

Tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad commercialisés depuis 2013 sont éligibles. Dans le détail, l'iPhone 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X ainsi que l'iPad 5G 2017, Air, Air 2n Mini 2, Mini 3, Mini 4, Pro 9,7, Pro 10,5, Pro 12,9 et l'iPod Touch 6 pourront bénéficier de la mise à jour.

La liste des appareils compatibles avec iOS 12 Crédit : Apple

Comment installer la bêta publique ?

La bêta publique est proposée gratuitement aux clients d'Apple possédant un Apple ID, une adresse mail donnant accès aux services du groupe. Quelques secondes suffisent pour en créer un.



Une fois connecté à votre Apple ID, il faut inscrire votre appareil au programme de logiciels bêta d'Apple puis télécharger le profil, un fichier permettant d'accéder à la bêta publique. Cliquez sur "Installer" puis saisissez votre code. Vous êtes désormais autorisé à télécharger la bêta publique.

Il faut inscrire son appareil au programme de bêta d'Apple Crédit : Apple

Une fois ces opérations effectuées, votre appareil devra redémarrer avant d'afficher la bêta publique dans l'onglet "Mise à jour logicielle" des "Réglages". Cliquez sur "Télécharger et installer", comptez une quinzaine de minutes avant de pouvoir en profiter.



Une connexion WiFi est nécessaire pour la télécharger. Il est recommandé d'activer l'application automatique des mises à jour pour bénéficier des corrections qui seront mises en ligne par Apple jusqu'à la version finale.

Comment revenir à votre configuration initiale ?

Si vous n'êtes pas satisfait de la bêta publique d'iOS 12, il est possible de faire machine arrière. Apple donne la marche à suivre sur son site support. Il faudra effacer les données de votre appareil et restaurer ce dernier avant de lancer une nouvelle configuration depuis votre dernière sauvegarde iCloud ou iTunes. Le processus est expliqué en détail à cette adresse.

Apple explique comment désinstaller une bêta publique d'iOS Crédit : Apple

Quelles sont les nouveautés d'iOS 12 ?

Cette nouvelle mouture d'iOS n'est pas la plus fertile en nouvelles fonctionnalités. Apple a mis entre parenthèses la course à l'innovation pour améliorer la stabilité du logiciel et se concentrer sur le bien-être numérique, avec plusieurs fonctions luttant contre l'addiction aux smartphones.



Apple promet qu'iOS 12 accélérera les anciens modèles. Un iPhone 6 serait capable de lancer les applications 40% plus rapidement, d'ouvrir le clavier 50% plus vite et de déclencher l'appareil photo 70% plus promptement qu'avec iOS 11.



Cette nouvelle version introduit un mode "ne pas déranger" pour bloquer les notifications la nuit et les retrouver seulement au réveil. iOS 12 propose des rapports hebdomadaires sur le temps passé sur chaque application afin de pouvoir fixer ses propres limites de temps.



Le centre de notifications peut désormais empiler les alertes venant d'une même application, d'un même rendez-vous, ou d'un même groupe, afin de les développer plus tard dans la journée. FaceTime peut réunir jusqu'à 32 contacts en appel vidéo et une barre de recherche fait son apparition dans l'application Photos. Retrouvez plus de détails sur les nouveautés d'iOS 12 dans les articles que nous avons consacré au sujet.