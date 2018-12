publié le 17/09/2018 à 08:00

C'est un rituel solidement établi. Chaque année, moins d'une semaine après la keynote de présentation des nouveaux iPhone, Apple met en ligne la dernière version de leur logiciel central. La mise à jour iOS 12 est disponible auprès du grand public ce lundi 17 septembre. Présentée en juin dernier, cette mouture est particulièrement attendue par les possesseurs d'iPhone. Apple a promis qu'elle accélérerait les modèles souffrant de ralentissements depuis le passage à iOS 11.



Le déploiement d'iOS 12 doit débuter au lever du soleil sur la côte Ouest des États-Unis, soit aux alentours de 19 heures en France. Pas d'inquiétude si votre iPhone ne vous propose pas la mise à jour dès lundi soir. Le processus peut prendre plusieurs heures. Il est de toute façon plutôt conseillé de ne pas l'installer dans un premier temps car la première version est souvent accompagnée de bugs qu'Apple s'empresse de corriger au bout de quelques jours.

Si vous souhaitez tout de même sauter le pas, on vous explique la marche à suivre dans les lignes qui suivent.

Votre iPhone ou iPad est-il compatible ?

Avant de l'installer, il convient de vérifier que son appareil Apple est concerné par la mise à jour. Tous les appareils mobiles Apple ne le sont pas forcément. La marque à la pomme a dressé la liste des produits concernés. La mise à jour supporte une génération de plus qu'iOS 11. En clair, tous les iPhone et iPad lancés depuis 2013 peuvent en profiter.



La liste des appareils compatibles avec la mise à jour iOS 12 Crédit : Apple

Comment installer la mise à jour

Avant de passer à l'installation, vérifiez que l'appareil dispose bien de la dernière version de iOS. Pour cela, il suffit de se rendre dans les "Réglages > Général > Mise à jour logicielle" et de le mettre à jour si besoin est. De manière générale, il est préférable de patienter une à deux journées après le lancement du logiciel pour s'épargner d'éventuels bugs et profiter des premiers correctifs déployés par Apple et les développeurs d'application.



La mise à jour peut s'effectuer en connectant votre appareil à un ordinateur ou directement par Wi-Fi. Mieux vaut brancher votre appareil sur secteur pour éviter un plantage en cours de mise à jour. Il faudrait alors effectuer une restauration complète. Il est également conseiller de libérer de l'espace sur le disque dur de son appareil. L'opération nécessite généralement un ou plusieurs gigaoctets de mémoire disponible.



Si vous optez pour le Wi-Fi, la mise à jour sera accessible via les menus "Réglages > Général > Mise à jour logicielle". Si vous préférez passer par l'ordinateur, il suffit d'ouvrir iTunes et d'atteindre l'onglet "Recherchez les mises à jour" dans l'espace dédié à votre iPhone ou iPad. L'appareil devrait redémarrer à plusieurs reprises et demander le renseignement de vos codes de sécurité au cours de la mise à jour.



Une fois la mise à jour effectuée, vérifiez que les données que vous avez préalablement sauvegardées sont bien présentes. Vous pouvez ensuite mettre à jour vos applications pour bénéficier de leur adaptation à iOS 12.