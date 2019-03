iOS 12.2 est disponible, avec quelles nouveautés pour l'iPhone et l'iPad ?

publié le 27/03/2019 à 15:55

La dernière mise à jour d'iOS est disponible. Déployée quelques heures après la keynote organisée par Apple, lundi 25 mars à son siège californien de Cupertino, cette nouvelle version du système de l'exploitation de l'iPhone et de l'iPad n'est pas une mise à jour majeure mais elle apporte tout de même son lot de nouveautés en plus de corriger quelques bugs du système. La liste des appareils compatibles est la même que pour iOS 12. La mise à jour fait plus de 2 Go. Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de l'installer.



Intitulée iOS 12.2, elle prend en charge le support de la dernière génération des oreillettes sans-fil AirPods annoncée la semaine dernière par Apple. Elle permet aussi de contrôler le boîtier Apple TV par l'intermédiaire de Siri directement depuis l'iPhone. Jusqu'à présent, il fallait passer par la télécommande de la box pour la commander à la voix ou utiliser l'iPhone comme une télécommande tactile.

La mise à jour ajoute aussi de nouveaux animojis à la liste des animaux animés de l'iPhone X et des modèles ultérieurs et de l'iPad Pro de dernière génération. Le hibou, le requin, la girafe et le phacochère rejoignent un cheptel déjà bien fourni où figuraient déjà le chien, le chat, le cochon, le singe, le tigre, l'ours, le panda, le lion, le fantôme, le dragon, le renard, le lapin, la licorne, le poulet, le koala, la tête de mort, le T-Rex, le robot, l'alien et la crotte.

Le navigateur maison Safari avertit désormais les utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur un site qui n'utilise pas le chiffrement des données. Enfin, la fonction AirPlay prend désormais en charge le multitâche afin de pouvoir parcourir d'autres applications et lire un morceau ou une vidéo courte sur l'iPhone ou l'iPad sans interrompre une vidéo projetée sur un téléviseur.