publié le 14/06/2019 à 15:31

Trois personnes, suspectées de "complicité de trafic de stupéfiants, d'infractions à la législation sur les armes, d'escroqueries, de faux, usages et fourniture de faux documents administratifs" ont été placées en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi.



Cette opération nationale, révélée par Le Figaro, n'est pas habituelle : elle a permis le démantèlement d'une importante plateforme illégale du dark web. C'est le deuxième coup de filet depuis un an, qui a visé le "French Deep Web-Market", considéré par la cyberdouane comme "l'une des principales plateformes du dark web francophone" et qui comptait début juin "environ 5.800 utilisateurs, dont plus de 700 vendeurs".

La plateforme démantelée par la cyberdouane proposait à la vente, depuis plus de deux ans, de nombreux produits et services illicites (drogues, armes, faux papiers, données bancaires volées...). Quatre personnes avaient été interpellées, près de 4.000 euros en liquide et environ 25.000 euros dans diverses monnaies virtuelles avaient été saisis.

"Dark web", un terme mystérieux

Pour la plupart des internautes, ce terme est aussi flou que sa définition. En surfant sur internet de façon classique, les pages sont indexées par les moteurs de recherche tels que Google, Bing, Qwant et autres.



Chaque page web existant sur internet est "reliée" à ces moteurs de recherche, ce qui nous permet d'y avoir accès n'importe où dans le monde grâce à la recherche de mots clés ou d'images.

Anonyme et intraçable

Le "deep web" est la partie cachée d'internet, dont le contenu n'est pas indexé par les moteurs de recherche classiques. Il est souvent confondu avec le "dark web" (ou darknet) alors que ce dernier n'est en réalité qu'une toute petite partie du deep web.



Accessible uniquement via des logiciels, des configurations ou des autorisations spécifiques, le dark web est organisé en réseaux, gérés par des individus ou des organisations publiques. Complètement anonyme, le dark web permet d'avoir une localisation et une adresse IP non traçables grâce à un système de chiffrement complexe.