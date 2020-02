publié le 19/02/2020 à 14:42

De la traduction instantanée à la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle s’apprête à envahir notre quotidien. Dès lors, l'UE veut mettre de l'ordre dans cette jungle numérique, dominée pour l'instant par les États-Unis et la Chine. Le commissaire européen Thierry Breton présente mercredi 19 février ses préconisations sur l'intelligence européenne et la protection des données des entreprises.

Mais quel est le rapport entre intelligence artificielle et données ? Pour Aurélie Jean, spécialiste des algorithmes, auteur de De l'autre côté de la Machine et invitée de RTL, l'intelligence artificielle représente "toute simulation qui va tourner sur un ordinateur, tout calcul". "Ces calculs sont créés à partir d'algorithmes (...) qui ont besoin de données", explique encore la scientifique.

Des données "personnelles" qui sont de tout ordre : santé, habitudes de vie, de consommations provenant des objets connectés. "Et pas que des données personnelles", précise Aurélie Jean, qui prend l'exemple d"un constructeur automobile qui aurait des données sur l'usure de ses pièces pour mieux prédire et prévoir leur conception.

Un enjeu stratégique pour l'Europe

Le nombre de données émises par l'homme devrait doubler tous les 18 mois. Qu'est-ce qui explique un tel emballement ? "D'une part, on a de plus en plus d'outils qui vont aller capter de la donnée", indique-t-elle. "Après d'un point de vue purement technique, on est capable de plus en plus de traiter un grand nombre de données sur des durées plus courtes".

Dès lors, "protéger les données personnelles et non-personnelles est un enjeu stratégique" pour l'Europe, insiste la spécialiste des algorithmes. D'un point vue économique, mais également éthique. Pour Bruxelles, il est donc important de se démarquer des États-Unis et de la Chine en la matière. Les annonces de Thierry Breton ce mercredi 19 février vont dans ce sens.