publié le 29/03/2018

Dans les années 70, les entreprises, pour survivre, ne devaient pas rater le virage de l'informatique. Maintenant c'est pareil : il faut miser sur l'intelligence artificielle, sur ces machines qui réfléchissent et qui prennent des décisions.



L'intelligence artificielle, par exemple, c'est ce robot qui aiguille directement les mails vers les bons interlocuteurs. C'est cette voiture autonome qui décide à votre place de freiner. Ce sont vos nouveaux collègues de travail : ils s'appellent Ross ou Watson, mais ils ne sont pas humains.

L'entreprise qui n'y croit pas ne sera bientôt plus compétitive. Des études estiment qu'avec l'intelligence artificielle, la productivité nationale peut grimper de 35% d'ici vingt ans, ou encore que le produit intérieur brut de la France peut prendre 14% d'ici 2030. Vous voyez, ce n'est pas un gadget.

Emmanuel Macron doit annoncer des millions d'euros d'investissements publics et privés, des implantations d'entreprises étrangères de ce secteur dans notre pays. Mais les autorités publiques l'avouent : en matière d'intelligence artificielle, si on n'a pas encore raté le train, on n'est pas dans les premiers wagons.



La France mise sur quatre secteurs

Nous ne sommes pas dans le top 5, reconnaît le mathématicien Cédric Villani, chargé d'un rapport sur la question. Devant nous, il y a déjà les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, le Canada et Israël.



Rien qu'en Chine, Pékin a sorti un plan d'investissement de 13 milliards de dollars, plus 13 milliards apportés par le géant du commerce en ligne Alibaba. En Amérique, les sommes mises sur la table par les Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple) sont déjà énormes.



Alors la France veut se concentrer sur quatre secteurs : les transports, l'environnement, la défense et la santé. Mais il faut faire vite, car notre souveraineté est en jeu. Nous sommes déjà à la traîne en matière de robotisation ou d'Internet. L'intelligence artificielle est en train de nous passer sous le nez.

