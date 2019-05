et AFP

C'est une nouvelle brèche inquiétante dans l'accès aux données personnelles. Instagram tentait lundi 20 mai de comprendre comment des informations privées (nom, numéro de téléphone...) de plus de 49 millions d'usagers "influenceurs" du réseau de partage de photos ont pu se retrouver sur une base de données non sécurisée.



Selon le magazine TechCrunch, cette base de données a été découverte par un expert en sécurité informatique et remonte jusqu'à la firme de marketing spécialisée dans les réseaux sociaux Chtrbox basée à Bombay, en Inde, qui paie certains abonnés très suivis pour qu'ils citent des marques sur leur compte.

"Nous examinons le problème pour comprendre si les données décrites -qui incluent adresses email et numéros de téléphone- viennent d'Instagram ou d'autres sources", a indiqué Instagram dans un email , en ajoutant avoir demandé à Chtrbox d'où venaient les données et comment elles avaient été rendues publiques.

Selon TechCrunch, la base de données, retirée depuis, n'était protégée ni par mot de passe ni par cryptage. Instagram est détenu par Facebook.