Le bouclier WTS protège le sismomètre SEIS du vent et des contrastes de températures à la surface de Mars

publié le 04/02/2019 à 16:00

Deux mois après l'arrivée de la sonde InSight sur Mars, les scientifiques de la Nasa ont accompli une nouvelle étape déterminante pour la suite de la mission à 76 millions de kilomètres de la Terre.



Testé avec succès le 1er janvier, le sismomètre français SEIS, l'instrument principal du programme chargé d'écouter les entrailles de la planète rouge, vient de mettre en place le bouclier thermique et éolien chargé de protéger ses fragiles capteurs du vent et des fortes variations de températures qui sévissent à la surface de la planète rouge.

"Cette fois ça y est ! Le bouclier de protection du sismomètre français SEIS a été déposé sur le sol de Mars samedi 2 février grâce au bras robotique de l'atterrisseur InSight", s'est félicité le Centre national d'études spatiales dans un communiqué lundi 4 février.

Les trois capteurs large bande de SEIS sont désormais enveloppés dans un large dôme blanc dont le pourtour intérieur est bordé par une jupe en cotte de maille similaire à celle qui équipaient les armures des chevaliers.

La jupe du bouclier de protection d'InSight Crédit : © NASA/JPL-Caltech/IPGP/Philippe Labrot

Conçu par les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, le WTS, l'acronoyme de Wind and Thermal Shield, est totalement étanche et censé pouvoir résister à des tourbillons de poussières et des bourrasques de vent soufflant jusqu'à 360 km/h. Au-delà, il n'est pas exclu que la cloche se soulève voire s'envole, explique l'Institut de physique du Globe de Paris.

Conçu et fabriqué en France, SEIS est un instrument d'horlogerie d'extrême précision. Il renferme trois pendules ultra-sensibles capables de détecter le moindre mouvement de la taille d'un atome d'hydrogène. Ses mécanismes se déplacent très peu, de l'ordre d'un millième, la taille d'un cheveu. Ils doivent être placés dans un environnement très calme pour pouvoir fonctionner.



Ces capteurs doivent livrer de précieuses informations sur la composition interne de Mars qui, une fois comparées à nos connaissances de la Terre, nous éclaireront sur les mystères de la formation et de l'évolution des planètes. Les ingénieurs s'emploient désormais à affiner les derniers réglages du sismomètre avant de lancer son activité scientifique. Les premiers enregistrements des vibrations de la planète rouge sont prévus pour avril.