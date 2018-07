publié le 05/07/2018 à 12:31

Wikipédia durcit le ton dans la dernière ligne droite avant le vote de la directive européenne sur le droit d'auteur. Plusieurs versions européennes de l'encyclopédie en ligne ont baissé pavillon depuis le 3 juillet pour protester contre la réforme du copyright dont le texte doit franchir une étape cruciale ce jeudi 5 juillet au Parlement européen de Bruxelles. Après l'Italie mardi, l'Espagne, l'Estonie, la Lettonie et la Pologne ont rejoint le mouvement entre mercredi et jeudi pour marquer leur opposition au projet européen.



Dans ces pays, un communiqué est publié sur la page d'accueil du site collaboratif pour expliquer les effets que pourrait avoir la réforme sur l'accès au savoir et à l'information sur Internet.

"La directive menacerait la liberté en ligne et imposerait de nouveaux filtres, barrières et restrictions pour accéder au web", peut-on ainsi lire sur Wikipédia Espagne. "Si la directive était approuvée sous sa forme actuelle, des actions comme le partage d'informations sur les réseaux sociaux ou l'accès à des informations grâce à un moteur de recherche serait beaucoup plus compliqué sur internet".

Les contributeurs ne pourraient plus mettre à jour les pages

Proposée par la Commission européenne fin 2014, la réforme sur le droit d'auteur vise à moderniser les mécanismes de protection de propriété intellectuelle afin de rééquilibrer la répartition de la valeur entre les ayant droits et les plateformes Internet qui diffusent leurs œuvres.



Deux articles sont particulièrement critiqués par les opposants au projet. L'article 11, qui prévoit de créer un droit voisin pour les éditeurs de presse afin de leur permettre d'être rémunérés pour la reprise de leurs contenus. Et l'article 13, qui obligerait les plateformes à filtrer automatiquement les contenus mis en ligne avec des outils capables d'identifier les œuvres protégées avant qu'elles ne soient accessibles aux internautes.



Ces deux dispositions pourraient compliquer la tâche des contributeurs de Wikipedia. Pour ajouter une source, les internautes qui mettent à jour les pages du site devraient demander la permission aux éditeurs avant de les citer. "Avec près d'un million de pages modifiées par mois, obtenir ces autorisations pour les centaines de sources ajoutées est du domaine de l'impossible", assure l'association Wikimedia France.



La Commission européenne a fait savoir que "Wikipédia et les autres encyclopédies en ligne n'entraient pas dans le champ d'application de la proposition de la Commission sur les droits d'auteur". Le patron de Wikipédia, Jimmy Wales, et l'eurodéputée des Verts Julia Reda, à la pointe de l'opposition au texte, assurent le contraire et redoutent d'éventuelles dérogations ne suffisent pas à protéger des acteurs plus modestes, comme Wikidata ou Wiktionnaire.

Wikipédia France reste accessible pour l'instant

La version française de Wikipédia est encore accessible aux internautes. Contacté par RTL Futur, un porte-parole de la communauté indique qu'il n'est pas question qu'elle ferme pour l'instant. Un message publié le 4 juillet met cependant en garde les lecteurs sur le fait que "si la proposition est approuvée, il sera peut-être impossible de partager un article de journal sur les réseaux sociaux ou de le trouver sur un moteur de recherche. Wikipédia elle-même risquerait de fermer".





Le vote de jeudi au parlement européen n'est pas définitif, des négociations avec les États membres devant avoir lieu pour définir une position finale. L'application de l'intégralité de la loi et la question de savoir si Wikipedia est concernée seront alors étudiées. L'Autriche, qui assure depuis le 1er juillet la présidence tournante de l'UE, a prévenu que l'adoption de cette réforme serait difficile, et que l'on devrait aboutir à un compromis.