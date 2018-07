Ils veulent donner une adresse aux 4 milliards de personnes qui n'en ont pas

publié le 21/07/2018 à 15:57

Et si l'on se donnait rendez-vous à zonage.douceur.friper pour admirer la vue sur Lyon ? Avec son système unique d'adresses en trois mots, l'entreprise What3words espère bien vous faciliter la vie. Et aussi améliorer celle des quelques 4 milliards de personnes sur Terre qui ne disposent pas d'une adresse fiable et qui rencontrent des difficultés pour accéder à des services, obtenir des papiers ou encore être localisés par les secours.



Et pour les endroits où un système d'adresses existe déjà, la localisation encore plus précise de What3words représente une opportunité en or pour le business. Livrer un client, commander un taxi ou même se donner rendez-vous à un point bien précis peut devenir bien plus simple avec ce système.

Les créateurs de l'entreprise, Chris Sheldrick et ses deux amis, Jack Waley-Cohen et Mohan Ganesalingam, ont divisé le monde en carrés de trois mètres sur trois. Et créé un algorithme qui attribue une combinaison unique de trois mots à chaque carré. Un système tellement précis que vous pourrez par exemple retrouver vos amis sur une plage ou dans un parc sans avoir à chercher l'endroit où ils sont assis pendant de longues minutes de solitude.

La précision des adresses permet de se donner rendez-vous plus facilement, sur la plage par exemple Crédit : Capture d'écran What3words

Des adresses disponibles dans plusieurs langues

Pourquoi avoir choisi des mots ? Tout simplement car une combinaison de trois mots est bien plus simple à retenir que des coordonnées GPS, selon les trois créateurs. D'autant plus que les adresses sont proposées en plusieurs langues. Mais "pour éviter toute confusion, aucun mot n’est partagé entre les versions linguistiques", précisent-ils sur leur site. De la même manière, les mots n'ont aucune logique avec ceux des carrés d'à côté pour éviter les erreurs.



Le système What3words se veut pérenne : "une adresse de 3 mots aujourd’hui sera toujours la même dans 10 ans", assure l'entreprise. Et comme le système est universel, pas de risque de confusion entre les différents systèmes d'adresse actuels propres à chaque pays. Une adresse universelle qui a déjà séduit de nombreuses entreprises, et même des pays. Les postes des Îles Salomon, de Côte d'Ivoire ou encore du Nigeria ont déjà adopté le système.