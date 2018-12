Il y a 50 ans, l'Homme quittait la Terre pour la première fois

publié le 26/12/2018 à 12:28

C'était un cadeau de Noël qu'aucun humain n'aurait pu rêver. Le soir du réveillon de Noël 1968, l'équipage d'Apollo 8 admirait, pour la première fois, la Terre depuis l'orbite lunaire. La mission, lancée quelques jours auparavant, marquait le début de la grande épopée de la conquête spatiale, aujourd'hui largement menée par les États-Unis.



Après avoir décollé du Kennedy Space Center de la Nasa (en Floride) le 21 décembre, l'équipage, composé des astronautes américains Franck Borman, Bill Anders et Jim Lovell, a quitté l'atmosphère et l'orbite terrestres, voyagé jusqu'à notre satellite et est entré en orbite lunaire. Après avoir réalisé dix fois le tour de la Lune, il a ensuite effectué le chemin retour pour se parachuter dans le Pacifique.

À bord, les astronautes ont pu animer en direct une émission montrant notre satellite vu depuis leur capsule de voyage. Cette mission est alors devenue célèbre pour une photo : baptisée "Earthrise" (lever de Terre), elle a été prise par Bill Anders et montre la Terre qui se lève, au-delà de l'horizon de la Lune.

Cinq grandes premières pour Apollo 8

Bien qu'Apollo 11 restera toujours la mission emblématique de la conquête lunaire par les Hommes, Apollo 8 est en réalité la mission la plus importante de l'épopée spatiale. On lui doit d'ailleurs cinq grandes "premières".



Apollo 8 était tout d'abord la première sortie de l'orbite terrestre par les Hommes. C'est également la première fois que des Hommes observait directement la Terre entière depuis l'espace, ainsi que la première fois qu'ils voyaient la Terre se lever depuis la Lune. Il s'agissait aussi de la première mission en orbite lunaire d'humains au cours de laquelle a été réalisée la première observation par les Hommes de la face cachée de la Lune.



Hormis "Earthrise", les astronautes ont pris plus de 700 clichés de la Lune, et notamment des zones d'atterrissage des prochaines missions. À cette occasion, a été photographiée la Mer de la Tranquillité, une plaine bien visible sur laquelle une certaine mission Apollo 11 s'est posée sept mois plus tard.