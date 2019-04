Il sera possible d'envoyer nos selfies sur la Lune

publié le 09/04/2019 à 14:18

Ce sera une "bouteille interstellaire". Une équipe de 8 personnes, qui composent la mission Sanctuary, a pour projet d'envoyer sur la Lune un conglomérat de souvenirs terrestres. Le décollage est prévu en 2020 dans un vaisseau conçu par la start-up allemande PTScientists.



L'objectif : ancrer la vie terrestre dans l'éternité. Nul ne sait qui la découvrira, ni quand. Conçue pour résister au moins 500.000 ans, cette capsule de 700g regroupera de nombreuses informations sur des disques en saphir industriel (un matériau ultra résistant) : schémas, images, textes...

Chaque disque, d'un diamètre de 5 cm, aura une capacité de 3 milliards de pixels et sera lisible avec un microscope. Tout ce qu'il est essentiel de connaître sur les Hommes et la Terre sera réuni, à l'image du Golden Record des sondes Voyager 1 et 2. Sur un des disques, le génome complet d'un homme et d'une femme seront inscrits. Quatre autres disques seront réservés aux connaissances scientifiques : l'espace, la matière, l'eau et la vie.

Seront ainsi expliqués la physique fondamentale, le corps humain, les voyages, les calendriers mais aussi la musique, les arts et les textes humanitaires. Le dernier disque sera participatif.



Nous sommes en effet tous invités à participer à ce projet : messages, selfies, dessins y seront intégrés. "Sanctuary est un projet artistique original", explique dans un communiqué l'astrophysicienne Nathalie Besson, qui fait partie du projet. "C'est un enregistrement de l'humanité pour un être étranger, que ce soit une créature d'ailleurs ou notre futur-soi". De quoi laisser un petit peu de chacun dans l'espace.

Les disques de saphir mesureront 5 cm de diamètre Crédit : @Sanctuary