publié le 23/02/2017 à 18:22

Mercredi 22 février, la NASA a annoncé la découverte de sept planètes rocheuses qui gravitent autour de "Trappist-1", une étoile naine située à 39 années-lumière de la Terre. Ces exoplanètes (elles ne font pas partie de notre système solaire) pourraient avoir une température proche de la Terre.



Trois de ces 7 planètes se trouveraient dans la "zone d'habitabilité" c'est-à-dire qu'elles pourraient comporter des océans d'eau liquide sur une grande partie de leur surface et donc peut-être de la vie extra-terrestre. Sur les 3.449 exoplanètes découvertes jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'on trouve un si grand nombre de planètes qui gravitent dans un même système solaire.



Cette découverte est une aubaine pour les scientifiques qui vont pouvoir étudier l'atmosphère de ces planètes rocheuses. Cependant, on ne pourra pas y aller tout de suite car selon nos calculs il faudrait à l'Homme environ 688 000 années pour atteindre ce nouveau système solaire. En effet, si on se base sur nos technologies actuelles et sur la vitesse de la sonde " Voyager I" qui est de 62.140 km/h, on pourrait atteindre une de ces exoplanètes (à plus de 39 années-lumière de la Terre) dans des centaines de milliers d'années.