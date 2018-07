publié le 11/07/2018 à 11:27

Des chercheurs de l'université de Californie ont démontré qu'il était possible de récupérer le mot de passe d'une personne en filmant son clavier avec une caméra thermique juste après la saisie. Les scientifiques sont partis d'un constat pour le moins évident : l'homme est un mammifère au sang chaud et la chaleur de son corps se transmet aux objets qu'il touche, comme son clavier d'ordinateur. Dans un rapport intitulé "Thermanator" repéré par le site spécialisé 01Net, ils expliquent leur méthode, qui requiert néanmoins des conditions extrêmes pour être efficace.



Les touches qui ont été tapées emmagasinent de la chaleur. En capturant une image du clavier dans la foulée de la saisie, il est possible d'identifier les caractères tapés mais aussi de deviner dans quel ordre, car la chaleur enregistrée par les touches s'estompe progressivement. Les touches utilisées en premier seront les plus froides sur l'image thermique. Cela signifie que l'attaque "Thermanator" est plutôt délicate à réaliser car l'assaillant doit avoir physiquement accès au clavier de sa victime et être en mesure de le photographier juste après la saisie du mot de passe, ce qui limite quelque peu les risques.

Visuel d'un clavier d'ordinateur capturé avec une caméra thermique Crédit : UCI.edu

Les chercheurs expliquent que plusieurs facteurs entrent encore en jeu. La quantité de chaleur enregistrée dans les touches d'un clavier dépend d'abord de la pression exercée. Les personnes qui tapent plus rapidement peuvent brouiller l'image thermique car leurs doigts glissent sur plusieurs touches en même temps et laissent plusieurs traces. À l'inverse, les personnes qui tapent avec seulement deux doigts sont plus exposées car les traces sont plus délimitées. Les scientifiques livrent quelques conseils pour se prémunir d'une attaque de ce type : porter des gants, remplacer votre clavier en plastique par un clavier en métal (qui enregistre moins la chaleur) ou laisser glisser ses doigts sur plusieurs touches en tapant votre mot de passe.