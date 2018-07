Say Hej to IKEA Place

publié le 28/09/2017 à 06:55

L'App Store fait place à Ikea. L'application IKEA Place débarque en France ce vendredi 29 septembre. Conçue par le spécialiste suédois de l'aménagement à domicile, elle est la première application grand public à exploiter les fonctionnalités de réalité augmentée d'iOS 11, la dernière version du système d'exploitation pour mobile d'Apple.



IKEA Place permet aux utilisateurs d'essayer des meubles du catalogue de l'enseigne chez eux en taille réelle grâce à la réalité augmentée pour imaginer et concevoir leur mobilier sans avoir à se déplacer en magasin. Un bon moyen pour vérifier qu'un canapé n'occupe pas tout l'espace du salon et qu'une bibliothèque s'insère bien à côté du meuble pour la télévision.



La même technologie que Pokémon Go et Snapchat

L'application utilise pour cela ARKit, une plateforme introduite par Apple avec iOS 11 qui utilise la caméra des iPhone et iPad antérieurs à septembre 2013 pour intégrer en temps réel des éléments virtuels dans le plan réel. Le principe est le même que celui proposé par les filtres Snapchat ou Pokemon Go, le jeu phénomène de l'été 2016.

Mais grâce aux progrès réalisés par le logiciel de l'iPhone, la technologie est plus précise. Il est possible de se déplacer autour d'un meuble virtuel pour l'observer sous toutes les coutures et se rendre compte de leur texture et des jeux de lumière qu'ils génèrent dans la pièce. 2.000 meubles du catalogue Ikea sont proposés dans l'application. L'enseigne a privilégié les plus encombrants et les plus populaires dans un premier temps.

Pas encore une révolution, mais des promesses

La réalité augmentée est la fonctionnalité phare d'iOS 11. Immersive sans être aussi isolante que la réalité virtuelle, ludique et pédagogique, cette technologie est porteuse de débouchés économiques prometteurs dans de nombreux secteurs. Grâce aux progrès de l'appareil photo de l'iPhone, Apple ambitionne de créer la plus grande plateforme de réalité augmentée au monde.



Dans l'App Store, le catalogue des applications exploitant cette technologie est pour l'instant assez maigre. On y trouve surtout des applications utilitaires (MeasureKit, Sky Guide AR), de jeux (AR Dragon, Miaow, Thomas & Friends Mini), de divertissement (Paint Space AR) ou d'aménagement (MagicPlan) offrant peu d'interactions et souvent buggées. Pas encore la révolution annoncée mais suffisant pour imaginer le potentiel de la réalité augmentée.