Chez @LGElectronics, le produit le plus attendu est l’écran enroulable LG Oled R9, un téléviseur 65 pouces capable de se replier sur lui-même pour disparaître et offrir plus de liberté dans l’aménagement de l’intérieur #IFA2019 pic.twitter.com/tWQDpGg0Nv