IFA 2019 : Sonos Move, une enceinte hybride pour la maison et le jardin

publié le 05/09/2019 à 15:00

Sonos sort ses enceintes de la maison. Le spécialiste de l'audio domestique multiroom, qui s'était toujours refusé à concevoir un modèle Bluetooth, a annoncé en marge de l'IFA de Berlin le lancement d'une enceinte hybride pour profiter de l'expérience sonore de la marque à l'intérieur comme à l'extérieur.

Vendue 399 euros à partir du 24 septembre, la Sonos Move est dotée d'une double connectivité WiFi et Bluetooth. Dans la maison, et tant qu'elle capte le signal, elle privilégie le WiFi dont les propriétés offrent une meilleure transmission des flux. À l'extérieur, elle bascule en Bluetooth pour suivre l'utilisateur dans ses déplacements.

Sonos annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie en WiFi comme en Bluetooth. Une poignée creusée dans l'enceinte facilite son transport malgré un poids important de 3 kilos. Pour la recharger, il suffit de la placer sur sa base à induction ou de la brancher à un prise secteur en USB-C.

Après s'être ouvert au marché du mobilier d'intérieur, à travers un partenariat avec Ikea visant à proposer la technologie maison dans des enceintes-meubles abordables, Sonos, qui s'est introduit en bourse en août dernier, continue d'élargir sa gamme de produits en faisant un premier pas vers le marché en plein essor des enceintes nomades.

La Sonos Move bénéficie d'une résistance IP56 aux projections d'eau et à la pluie et n'est pas sensible à la poussière. Mais elle n'est pas étanche et ne peut pas être immergée comme les enceintes Ultimate Ears et les autres modèles ultra nomades taillés pour les vacances.

Malgré sa poignée, la Move ne se transporte pas facilement avec son poids de 3 kg Crédit : RTL

La Move a plutôt vocation à compléter une configuration intérieure en trouvant place dans un jardin ou une résidence secondaire. Elle bénéficie des mêmes caractéristiques que les autres enceintes de la marque (Airplay 2, Alexa, Assistant, contrôle vocal, digitale et gestuel) et s'intègre facilement dans un équipement multiroom.



Sur le plan des performances, la Move se situe à mi-chemin entre la Sonos One et la Play:3. Elle dispose de deux amplificateurs numériques de classe D, d'un tweeter et d'un mid-woofer qui lui permettent de délivrer un son équilibré et puissant avec des aigus contenus et des basses arrondies.



Dans les prochaines, la Move trouvera face à elle un concurrent de taille avec la Portable Home Speaker annoncée récemment par Bose avec quasiment les mêmes caractéristiques (Bluetooth, WiFi, AirPlay 2, multiroom, résistance aux projections d'eau) mais diffuse un son à 360 degrés et pèse seulement un kilo pour un prix de 370 euros.