publié le 03/09/2019 à 07:02

Le monde des nouvelles technologies effectue sa rentrée cette semaine au salon IFA de Berlin. Plusieurs milliers d'exposants et plus de 200.000 visiteurs se presseront du 6 au 11 septembre au Messe, le vaste parc d'exposition situé à l'ouest de la capitale allemande.

Plus grand salon européen dédié à l'électronique grand public, l'IFA est chaque année un passage obligé pour les grandes marques et les startups technologiques qui viennent y présenter leurs derniers produits et dessiner les tendances pour les fêtes de fin d'année.

Moins fertile en nouveautés smartphones qu'à la fin des années 2000, l'IFA est l'occasion de découvrir les dernières lignes de force à l'oeuvre dans l'électroménager, l'audio, la mobilité, la télévision et l'informatique.

Comme tous les ans, les principales annonces auront lieu les jours précédent l'événement, à partir de mercredi. RTL Futur sera sur place pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur.

Smartphones

L'IFA n'est plus le rendez-vous privilégié des fabricants de smartphones. Le lancement du Galaxy Note de Samsung, fin août, celui de l'iPhone, mi-septembre, et ceux des derniers modèles de Huawei et Google à venir également lui font désormais de l'ombre. Cela n'empêchera pas quelques marques de profiter de l'événement berlinois pour lever le voile sur de nouveaux terminaux.

Cette édition devrait faire la part belle à LG qui a promis de présenter un smartphone multi-écrans dans la lignée du V50 ThinQ lancé plus tôt dans l'année. Mais l'appareil a peu de chance d'être lancé en France où le sud-coréen a mis son activité mobile entre parenthèse pour mieux revenir lorsque la 5G sera déployée.

L'autre téléphone phare du salon devrait être le Xperia 2 de Sony qui devrait toujours miser sur un grand écran atypique au format 21:9 "comme au cinéma", des fonctions vidéo poussées et bénéficier d'un objectif photo supplémentaire pour plus de polyvalence dans les prises de vue.

À l'approche de la fin d'année, le marché attend toujours de découvrir les smartphones pliables de Huawei et Samsung. Maintes fois repoussé, le Mate X ne devrait pas être de la partie au contraire du Galaxy Fold qui pourrait être évoqué dans les allées du salon berlinois quelques jours avant un lancement en Corée du Sud afin de clarifier le calendrier de son arrivée aux États-Unis puis en Europe.

De son côté, Huawei devrait présenter la nouvelle version de la puce Kirin qui équipera ses prochains smartphones et donner de nouveaux indices sur la stratégie adoptée par le groupe pour résister aux sanctions américaines.

Audio : tout pour le sans-fil

Avec la disparition quasi-inéluctable de la prise Jack des smartphones, les produits audio sans-fils deviennent incontournables. Les casques, écouteurs et enceintes Bluetooth sont de plus en plus nombreux sur le marché. Dans la première catégorie,la tendance est désormais au True Wireless² avec des modèles qui gagnent en autonomie et en simplicité d'usage au fil des générations. L'IFA sera l'occasion de découvrir les nouveaux rivaux des écouteurs à réduction de bruit active WF-1000XM3 de Sony, le modèle phare de la rentrée.



L'heure est également au sans-fil du côté des enceintes. Si la plupart des nouvelles références sont sorties avant l'été pour accompagner le public sur la route des vacances, l'IFA sera l'occasion de découvrir le premier modèle nomade du spécialiste des enceintes de salon multiroom Sonos. Connectée en Bluetooth (mais aussi en WiFi pour pouvoir s'intégrer à une installation intérieure), la Sonos Move devrait avoir une taille similaire à la Sonos One, le produit emblématique du groupe, et disposer d'une poignée à l'arrière pour faciliter son transport.



L'IFA donnera également un aperçu des nouveautés en home cinéma et autres barres de son qui s'afficheront dans les boutiques à Noël avec toujours plus de fonctionnalités issues de l'intégration des assistants intelligents de Google et Amazon.

TV : cap sur la 8K et la 5G

Quelques mois avant le CES de Las Vegas, l'IFA est aussi le théâtre de la bataille que se livrent les constructeurs de télévision. Avant les fêtes de fin d'anné, LG, Panasonic, Sony, Samsung, Sharp ou TCL y rivalisent tous les ans d'annonces et de démonstrations spectaculaires.



L'an passé, Samsung avait profité de l'événement pour dévoiler son premier écran 8K à destination du grand public. La plupart des marques devrait investir le créneau cette année. Quatre fois supérieure à la 4K, la 8K rend honneur aux grandes diagonales. Elle est la technologie qui colle le plus à la définition de l’œil humain. Mais les contenus natifs manquent encore à l'appel. Pour inciter le public à sauter le pas, les marques mettent en avant la capacité des téléviseurs à transformer les contenus de moindre qualité en images 8K grâce à leur processeur intelligent.



De son côté, Sharp va dévoiler le plus grand écran 8K du monde, un téléviseur LCD avec une diagonale de 120 pouces qui a aussi la particularité d'être équipé d'une connectivité 5G afin de pouvoir diffuser en direct des vidéos en ultra haute-définition via l'Internet mobile, sans avoir besoin de box Internet ou de décodeur TV, ce que ne permet pas la 4G. Mais il faudra patienter encore quelques années pour que le réseau soit déployé en France.



Outre la 8K, le salon permettra aussi de découvrir les dernières nouveautés en matière de micro-Led, annoncé comme la technologie d'écran du futur grâce à sa meilleure luminosité et modularité. LG doit aussi présenter son fameux écran enroulable LCD dévoilé au dernier CES.