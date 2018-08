publié le 30/08/2018 à 17:33

C'était le smartphone le plus attendu de l'IFA, le salon de l'électronique grand public de Berlin. Sony a présenté ce jeudi 30 août lors d'une conférence de presse très attendue la dernière version de sa gamme de téléphones intelligents Xperia.



Six mois après le Xperia XZ2, le Xperia XZ3 voit enfin la marque japonaise céder à la tendance des écrans Oled, une technologie d'écran plus immersive que le LCD qui offre des noirs plus profonds et des couleurs plus vives.

L'appareil embarque une fiche technique haut de gamme et sera commercialisé en France entre fin septembre et début octobre directement installé sous Android 9 Pie, la prochaine version d'Android. Il faudra débourser 799 euros pour en profiter.

L'expérience TV Sony dans un smartphone

La promesse du Xperia XZ3 est d'offrir le meilleur du divertissement dans un smartphone. Sony mise pour cela sur son savoir-faire en matière de télévisions. En plus des bienfaits de l'Oled, la marque applique un traitement de l'image hérité de sa gamme de téléviseurs Bravia qui offre un rendu dynamique et spectaculaire et des couleurs plus riches. Le téléphone est compatible HDR et peut upscaler les contenus SDR de YouTube et Netflix dans ce format.



L'écran de 6 pouces du Xperia XZ3 est légèrement incurvé sur les tranches, à la manière du Galaxy S9 de Samsung. Comme sur le smartphone phare de Samsung, les bords sont interactifs. Une double pression permet de lancer le carrousel des applications les plus souvent ouvertes par l'utilisateur. Autre fonction utile : il suffit de tenir le smartphone à l'écran verrouillé à l'horizontale pour déclencher l'appareil photo.

Correction : les bords du Xperia XZ3 de Sony sont bien interactifs : une double pression donne accès au carrousel des applications les plus utilisées #IFA2018 pic.twitter.com/Oq647MEMW2 — RTL Futur (@rtl_futur) August 30, 2018

Un des premiers smartphones sous Android 9 Pie

Pour le reste, Sony propose une fiche technique haut de gamme mêlant le dernier Snapdragon 845 à 4 Go de mémoire vive, 64 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 512 Go avec une carte microSD), port double SIM et résistance à l'eau et à la poussière IP68.



La partie photo est assurée par un capteur unique 19 Mpx, le même que celui du Xperia XZ2, capable de filmer en 4K HDR et de réaliser des super ralentis en Full HD. Le capteur à selfie passe à 13 Mpx et ouvre à f/1,9 pour plus de clarté. Le logiciel de l'appareil photo gagne en intuitivité avec un système de swipe pour passer du mode photo au mode selfie ou à la caméra.



Le Xperia XZ3 sera l'un des premiers smartphones à être vendus directement sous la prochaine version d'Android, 9 Pie. Il sera disponible entre fin septembre et début octobre chez les revendeurs habituels au prix de 799 euros.