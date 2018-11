publié le 28/08/2018 à 08:50

Le monde des nouvelles technologies fait sa rentrée cette semaine à l'IFA. Des milliers d'exposants et plus de 200.000 visiteurs sont attendus à l'Ouest de Berlin du 31 août au 5 septembre pour la grand-messe de l'électronique grand public.



Moins fertile en nouveautés smartphones qu'il y a quelques années, l'IFA est toujours un passage obligé pour les grandes marques et les startups technologiques qui viennent y présenter leurs derniers produits et dessiner les tendances pour les courses de fin d'année.

L'IFA devrait consacrer cette année l'intelligence des appareils, des enceintes connectées à l'électroménager, en passant par les écrans de télévision, une tendance initiée par Amazon et Google l'an passé désormais incontournable pour tous les acteurs du secteur. Comme tous les ans, les principales annonces auront lieu les jours précédent l'événement, à partir de mercredi. RTL Futur sera sur place pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur.

Des nouveaux smartphones

Coincé entre la présentation du Galaxy Note 9 de Samsung, début août, et celle des nouveaux iPhone, probablement le 12 septembre, l'IFA n'est pas le rendez-vous privilégié des constructeurs de smartphones. La plupart des annonces auront pour théâtre le Mobile World Congress de Barcelone, fin février. Cela ne devrait pas empêcher quelques marques de dégainer des nouveautés Android dans la capitale allemande.



Sony pourrait ainsi lever le voile sur des versions améliorées de ses derniers hauts de gamme, les Xperia XZ2, XZ2 Compact et XZ2 Premium. Un XZ3 à écran haute résolution, capteur photo unique de 48 Mpx et sans encoche serait dans les tuyaux. Comme Samsung, LG devrait faire l'impasse sur le rendez-vous berlinois et présenter le successeur du V30 en octobre. HTC a d'ores et déjà annoncé la commercialisation d'un nouveau smartphone le 30 août, probablement le HTC U12 Life, plus orienté milieu de gamme que le dernier U12+.



Honor a prévu d'officialiser le Honor Play, un smartphone pour les gamers à prix doux, le 30 août. Enfin, certaines rumeurs font état d'une possible présentation des Mate 20 et Mate 20 pro de Huawei. Les deux smartphones pourraient être lancés un peu plus tard dans l'année pour proposer Android 9 Pie dès leur sortie. La conférence de Huawei sera surtout l'occasion de passer en revue les possibilités offertes par les nouvelles puces Kirin 980 dopées à l'intelligence artificielle qui animeront les prochains smartphones de la marque.

De l'électroménager toujours plus intelligent

Ces dernières années, l'électroménager intelligent est devenu l'un des maîtres-mots de l'IFA. Sous l'impulsion d'acteurs comme Samsung ou LG, les appareils électroniques communiquent entre eux et avec le smartphone pour faciliter la vie des utilisateurs. Samsung sera très présent cette année encore avec sa plateforme SmartThings (réfrigérateur, lave-linge, plan de travail intelligent...) et LG devrait faire sensation avec un exosquelette robotique capable de décupler la force d'une personne.



La dernière édition a mis en lumière le poids grandissant des assistants vocaux intelligents Amazon Alexa et Google Assistant qui devraient cette année encore être sur tous les fronts. Signe des temps, Amazon organisera pour la première fois une conférence à l'IFA, placée sous le signe de l'habitat connecté.

La smart TV à l'heure du microLED en attendant la 8K

L'IFA est aussi le terrain de jeu favori des constructeurs de téléviseurs. Samsung, LG, Panasonic et Sony y rivalisent chaque année d'annonces et démonstrations spectaculaires. Alors que l'accès aux contenus 4K commence à peine à se démocratiser, les marques mettent déjà le cap sur la 8K, une définition seize fois plus précise que la Full HD qui prend tout son sens pour les plus grandes diagonales d'écran. Mais cette finesse d'affichage ne présente aucun intérêt pour le consommateur à l'heure actuelle car les contenus et les usages manquent encore à l'appel.



La smart TV sera sur toutes les langues avec notamment Sony qui doit lancer ses nouveaux postes Bravia Oled et LCD, pilotables à la voix via Google Assistant sous Android Oreo. Des avancées sont aussi attendues sur le front du microLED chez LG et Samsung. Cette technologie présente l'avantage de consommer moins d'énergie et d'offrir un meilleur rendu des couleurs. Les premiers modèles pourraient être dévoilés. Enfin, Philips devrait présenter de nouveaux écrans OLED pour renforcer son offre et Panasonic est attendu avec des produits innovants pour fêter son centenaire.