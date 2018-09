publié le 03/09/2018 à 16:48

Un nouveau front s'est ouvert dans la bataille que se livrent Google et Amazon dans les assistants vocaux intelligents, celui des marques historiques de l'audio.



L'an passé, une poignée de fabricants du secteur avaient amorcé le mouvement en présentant à l'IFA, le plus grand salon européen dédié aux nouvelles technologies, des premières enceintes dédiées aux amateurs de musique intégrant Amazon Alexa ou Google Assistant.

Dans les allées de l'événement berlinois, qui a ouvert ses portes mercredi cette année, quasiment tous les spécialistes du son avaient dans leurs cartons de nouveaux modèles d'enceintes pilotables à la voix par l'intermédiaire de l'un des deux assistants vocaux les plus populaires du marché (aux derniers pointages, Amazon Alexa était compatible avec 20.000 appareils, Google Assistant avec un peu plus de 5.000).

Des fonctions pensées pour les musiciens

Le spécialiste américain Harman Kardon, filiale du groupe Harman et propriété de Samsung depuis 2016, a ainsi présenté la gamme Citation composée d'une dizaine d'enceintes propulsées par Google Assistant. La plus petite est proposée à 199 euros, la plus imposante, une paire de colonnes, affichée à 2.500 euros.



Autre filiale du groupe Harman, la marque JBL a dévoilé le Link View, une enceinte intelligente Google Assistant équipée d'un écran connecté HD et d'une webcam, vendue 299 euros. JBL a également annoncé le lancement en France au printemps prochain d'une barre de son connectée à Google Assistant et Android TV pour 399 euros.

L'enceinte Extra Bass de Sony présentée à l'IFA Crédit : RTLnet

Chez Sony, l'enceinte portable lumineuse et waterproof au son puissant Extra-Bass (350 euros) est maintenant contrôlable avec Google Assistant. Bang & Olufsen a annoncé pour sa part la compatibilité de ses enceintes BeoSound 1 et 2 avec l'assistant Google. Le danois Libratone a misé sur Alexa pour rendre ses nouvelles enceintes Zipp 2 (299 euros) et Zipp 2 Mini (249 euros) plus intelligentes. Le britannique Marshall a choisi d'intégrer Alexa et Google Assistant dans ses enceintes Acton II Voice et Stanmore II Voice (299 et 399 dollars). Avec des fonctions pensées pour les musiciens à la clé. Google Assistant peut retrouver le titre d'une chanson à partir des paroles. Alexa peut aider les guitaristes à accorder leur instrument.

Google et Amazon meilleurs dans l'IA, pas dans l'audio

Les spécialistes de l'audio actent ainsi l'avance technologique prise par Amazon et Google dans l'intelligence artificielle et la commande vocale, grâce à leurs investissements conséquents. Pour les géants du Web, ces partenariats sont l'occasion de poursuivre l'expansion de leurs assistants intelligents en les faisant adopter par un plus grand nombre de clients.



Mais les deux entreprises américaines courent aussi le risque de voir leurs propres haut-parleurs Amazon Echo et Google Home concurrencés par ces enceintes à la qualité acoustique supérieure. À commencer par l'enceinte Google Home Max. Lancé en France à 399 euros pour ajouter de la puissance à sa gamme de haut-parleurs intelligents, l'appareil a reçu un accueil mitigé de la presse spécialisée.