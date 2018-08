publié le 31/08/2018 à 18:14

C'est la nouvelle obsession des fabricants de télévision dans le segment haut de gamme. Alors que la 4K peine encore à s'imposer dans les foyers, les marques rêvent déjà de la 8K. Les premiers modèles bénéficiant de cette précision visuelle supérieure ont été dévoilés en début d'année au Consumer Electronic Show de Las Vegas. Les constructeurs sont passés à la vitesse supérieure à l'occasion du salon de l'électronique grand public de Berlin.



Le sud-coréen LG n'a pas attendu l'ouverture de l'événement pour présenter un écran Oled spectaculaire de 88 pouces en résolution 8K, soit une diagonale de 223 centimètres, et annoncer sa commercialisation avant la fin d'année. Son compatriote Samsung a répliqué avec une gamme de téléviseurs 8K de 65, 75 et 85 pouces dans la technologie concurrente Qled, disponibles au mois d'octobre pour des prix allant de 5.000 à 15.000 euros.



Une qualité 16 fois supérieure à la Full HD

La 8K est la résolution des téléviseurs de prochaine génération. Elle offre une résolution hors-norme de 7680 x 4320 pixels, soit une qualité d'image seize fois supérieure à la Full HD et quatre fois supérieure à l'Ultra HD (UHD ou 4K). Ce gain de précision permet de diviser par deux le recul nécessaire pour regarder sa télévision : en théorie, le téléspectateur pourra apprécier la précision et la finesse de l'image à deux mètres de distance sans s'abîmer les yeux.

En plus d'offrir une expérience plus immersive, la 8K permet aux marques de lancer des téléviseurs encore plus grands, vendus plus chers que les petits, et donc, d'augmenter leurs marges dans un marché à la peine ces derniers mois.

Pas encore de programmes en 8K

Pour le consommateur, l'intérêt de la 8K est très relatif pour l'instant. La technologie coûte cher. Il faut compter minimum 5.000 euros pour en profiter chez Samsung et le prix n'a pas encore été communiqué par LG. Elle nécessite aussi d'avoir la place d'installer une diagonale de près de deux mètres dans son salon. Surtout, il n'existe aucun contenu disponible avec un tel format.



Les constructeurs se contentent pour l'instant d'exercer un traitement logiciel des images diffusées dans d'autres résolutions pour transformer artificiellement de la Full HD ou de la 4K en 8K. Samsung a par exemple développé le 8K AI Upscaling, un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les images et les reconstruire en 8K.

Les JO de Tokyo diffusés en 8K au Japon en 2020

Les écrans de télévision n'exploiteront pas tout le potentiel de finesse de la 8K avant de nombreux mois. En attendant les contenus natifs, le bénéfice par rapport à un écran 4K sera difficilement perceptible à l'oeil nu pour le téléspectateur. Pour l'instant, seule la télévision publique japonaise a prévu de diffuser les JO 2020 de Tokyo en 8K.