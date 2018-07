publié le 31/08/2016 à 11:25

Le monde de la high-tech fait sa rentrée à Berlin cette semaine. Le salon IFA, la grand-messe européenne de l'électronique grand public, ouvre ses portes vendredi 2 septembre dans la capitale allemande. Plusieurs centaines d'exposants et plus de 200.000 spectateurs sont attendus jusqu'au 7 septembre dans les halls du parc d'exposition du Messe Berlin, à l'ouest de la ville.



Au fil de six jours de conférences et de démonstrations, les plus grands fabricants de nouvelles technologies du monde entier viendront présenter leurs derniers produits, à l'exception d'Apple qui réserve ses annonces pour sa traditionnelle keynote du début du mois de septembre. Comme il est de coutume, les principales annonces des grands groupes se feront durant les deux jours précédant l'événement, à partir de mercredi. Présentation des principales tendances de cette édition 2016.

1 - Découvrir les derniers smartphones Android

Avant que tous les regards convergent vers San Francisco pour la présentation du nouvel iPhone, la plupart des autres constructeurs dévoileront leur dernière génération de smartphones évoluant sous Android Nougat. Ces derniers devraient être de plus en plus fins et pourvus de fonctionnalités et technologies de plus en plus poussées. À défaut d'être un critère vraiment différenciant, la montée en gamme des capteurs photos et de l'autonomie des batteries esquissera aussi les nouveaux standards du secteur. LG devrait lever le voile sur son dernier G Flex à écran incurvé et Sony sur sa nouvelle gamme Xperia. Lenovo doit annoncer la disponibilité du Moto Z et Huawei présenter le successeur de son Mate S.

2 - Essayer les nouvelles rivales de l'Apple Watch

Délestée du lancement de son phablette Note 7, Samsung est attendu au rayon des montres intelligentes, avec la dernière version de sa Gear S3, qui devrait évoluer sous un nouveau processeur et être déclinée en trois versions. Le Coréen n'aura que quelques jours pour tirer la couverture sur lui, puisqu'Apple devrait présenter une nouvelle Apple Watch lors de sa keynote du 7 septembre. Présents en masse, les fabricants asiatiques ne seront pas en reste avec les dernières versions des montres de Huwaei, Asus et Lenovo, intégrant les dernières possibilités offertes par le système d'exploitation Android Wear 2.0.

3 - Prendre le pouls de la maison de demain

Les objets domotiques intelligents se sont imposés ces dernières années comme l'un des axes forts du salon berlinois. L'électroménager, la sécurité et l'économie d'énergie sont les secteurs les plus porteurs. L'heure est au tout connecté avec des réfrigérateurs, des lave-linge, des plans de travail, des ampoules ou des caméras intelligents censés faciliter la vie des utilisateurs. Pilotés à partir d'applications pour smartphone, les appareils se mettent en route et s'interrompent à distance, optimisent leurs cycles et informent leur propriétaire lorsqu'ils ont besoin d'être réapprovisionnés après s'être auto-diagnostiqués. Samsung, LG, Siemens, Whirlpool et bien d'autres ont investi un secteur où l'enjeu est désormais d'imposer une solution maîtresse permettant de connecter ces différents appareils entre eux.

4 - Admirer les téléviseurs dernier cri

Porté par l'enchaînement d'événements sportifs à dimension mondiale (l'Euro et les Jeux olympiques), le marché des téléviseurs a connu ces derniers mois un regain de forme permettant aux fabricants d'imposer la 4K ou l'Oled comme de nouveaux standards technologiques dans les foyers. De plus en plus fins, les écrans Oled promettent des couleurs plus vives et des noirs plus intenses. LG présentera cette année quatre nouveaux modèles. Le format HDR sera aussi très présent cette année malgré une offre de contenus peu fournie. Un domaine où LG misera sur l'intégration du service Molotov, qui regroupe l'ensemble des programmes et replays des chaînes gratuites françaises en une interface, pour sortir du lot.

5 - Plonger dans la réalité virtuelle

La réalité virtuelle, qui permet de s'immerger totalement dans un environnement en trois dimensions grâce à un casque, sera l'un des maîtres mots de l'IFA. La commercialisation prochaine de l'Oculus Rift de Facebook et du PlayStation VR de Sony annonce son avènement imminent. Samsung et Huwai ont déjà lancé des solutions d'appels moins puissantes et moins coûteuses afin de la démocratiser auprès du grand public. De nombreux accessoires (caméras, casques audios, manettes, etc.) dédiés à cette pratique devraient être présentés lors du salon berlinois.