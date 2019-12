publié le 10/12/2019 à 06:30

Avec la disparition progressive de la prise Jack des smartphones, les écouteurs sans-fil sont de plus en plus populaires, et notamment les modèles dits true wireless, qui ont perdu le dernier fil reliant les oreillettes entre elles. Moins encombrant que les casques, ils offrent une grande liberté de mouvement avec une qualité audio de plus en plus qualitative et sont proposés avec un étui de rangement qui fait aussi office de batterie de secours leur conférant généralement une vingtaine d’heures d’autonomie au total.

Depuis leur lancement fin 2016, les AirPods d’Apple archi-dominent le marché des écouteurs sans fil. L’an passé, ils représentaient près de 80% des ventes mondiales. Mais de nombreux fabricants proposent désormais des alternatives aux caractéristiques différentes pour tous les budgets.

Plusieurs points sont à prendre en considération avant l'achat. La stabilité de la connexion Bluetooth est le plus déterminant car il n’y a rien de pire que des écouteurs qui peinent à se synchroniser entre eux et avec le smartphone. Le confort l’est tout autant si vous souhaitez les utiliser pendant de longues périodes ininterrompues. Certaines personnes ne supportent pas les intra-auriculaires, qui se logent dans le conduit auditif. D’autres n’ont pas la morphologie adaptée aux AirPods, qui se posent à l’entrée de l’oreille.

Vient enfin la question du prix. Plus l’on progresse dans la grille tarifaire, plus les modèles sont dotés de technologies avancées. Les plus onéreux proposent par exemple des systèmes de réduction de bruit plutôt aboutis qui permettent de se couper du monde extérieur. La résistance à la pluie et à la transpiration est aussi un facteur important pour une utilisation sportive. Tour d'horizon des meilleurs modèles du moment.

AirPods Pro (279 euros)

Les AirPods Pro promettent jusqu'à 24 heures d'autonomie avec leur étui Crédit : Apple

La troisième génération des AirPods est la plus aboutie avec son système de réduction de bruit efficace qui permet de vraiment s'isoler du monde extérieur et de profiter de la très bonne restitution sonore des écouteurs, en musique comme en appels.

Les AirPods Pro combinent un son excellent, une stabilité à toute épreuve et un maintien remarquable grâce à leur conception autra-auriculaire qui permet de les utiliser sans craindre de les perdre, même pendant l'effort, car ils bénéficient aussi d'une résistance à l'eau et à la sueur.

Les écouteurs sans-fil d'Apple se singularisent également par des commandes tactiles intuitives, à l'exception du réglage du volume sonore qui manque à l'appel, et une autonomie dans la moyenne de (4h30 + 20 heures via le boîtier.

S'ils tirent la pleine mesure de leur potentiel intégrés dans un écosystème Apple (association multi-appareils, mode transparence, partage d'écoute), les AirPods Pro peuvent tout de même s'utiliser avec un appareil d'une autre marque sans perdre leurs principaux atouts.

Sony WF-1000XM3 (229 euros)

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit active Sony WF-1000XM3 Crédit : Sony

Les derniers écouteurs sans fil de Sony réalisent un quasi sans-faute avec leur réduction de bruit active efficace et modulable, leur excellente acoustique, leur design élégant et leur très bonne autonomie (8h + 16h) qui en font les meilleurs concurrents des AirPods.



Leur application complète permet de contrôler le niveau de filtrage des bruits environnants et d'enregistrer des configurations adaptées à différents moments du quotidien : dans les transports, à l'aéroport, au travail ou dans la rue.



En revanche, ils ne sont pas les écouteurs les plus confortables du marché. Plus massifs que les AirPods, ils peuvent donner l'impression de tomber des oreilles et sont déconseillés pour une utilisation sportive. Leur boîtier prend aussi plus de place que celui de leurs rivaux Apple dans la poche et il n'est pas compatible avec la charge sans-fil.

Galaxy Buds (149 euros)

Les Galaxy Buds de Samsung constituent une alternative accessible aux AirPods Crédit : AFP

Proposés à moins de 150 euros, les Galaxy Buds tirent leur épingle du jeu avec leur très bonne autonomie (6h), leurs finitions exemplaires et leur bonne tenue dans les oreilles.



Les écouteurs sans fil de Samsung proposent aussi un son correct mais le manque de basses et l'absence de réduction de bruit active se font cruellement ressentir à la longue. Tout comme le déficit de stabilité de la connexion qui laisse parfois à désirer (avec des décrochages d'un écouteur sur l'autre) malgré l'intégration du Bluetooth 5.0.



Pensés pour fonctionner avec le Galaxy S10, les Buds peuvent être utilisés avec d'autres smartphones. Mais leur application, qui permet de régler le niveau du son environnant ou d'accéder à l'égaliseur, n'est pas disponible sur iOS. Dommage aussi qu'elle ne permette pas d'enregistrer des réglages et que l'étui des écouteurs ne délivre qu'une charge et demi supplémentaire.

Sennheiser Momentum True Wireless (299 euros)

Les écouteurs sans-fil Sennheiser Momentum True Wireless Crédit : Sennheiser

Les premiers écouteurs sans fil du spécialiste allemand de l'audio se caractérisent par leur design soigné, leur grand confort d'utilisation et leur excellente acoustique. Les True Wireless sont de véritables intra-auriculaires à visser dans l'oreille ce qui leur assure un maintien à toute épreuve malgré leur format très compact.



Ils délivrent un son agréable et fidèle avec des basses rondes et des aigus très clairs. La pression exercée dans l'oreille leur permet d'offrir une isolation passive efficace dans la rue comme dans les transports. Un mode transparent permet à l'utilisateur de rester connecté à son environnement.



Leur autonomie est dans la moyenne avec 4 heures d'écoute et deux charges dans le boîtier. Au rayon des regrets, dommage qu'ils ne soient pas étanches à ce niveau de prix et que les commandes tactiles souffrent d'un manque de précision.

Jabra Elite 75T Elite (180 euros)

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T Elite Crédit : Jabra

Après les excellents 65T, Jabra propose à nouveau un des meilleurs jeux d'écouteurs sans fil du marché avec cette nouvelle génération (une fois appliqué la mise à jour du constructeur qui corrige d'importants problèmes de synchronisation entre les deux oreillettes.



Les 75T sont des intra-auriculaires plus petits que leurs prédécesseurs. Légers et confortables, ils peuvent être portés pendant plusieurs heures sans occasionner de gêne. Ils disposent d'une bonne autonomie de 7 heures et de deux charges dans leur étui soit près de 21 heures au total.



Leur miniaturisation n'altère pas leurs qualité audio, excellente en appel comme en écoute de musique même en l'absence d'une réduction de bruit active dont le manque se fait seulement ressentir dans les environnements bruyants. Mais cela permet à Jabra de les proposer à un tarif plus abordable que les modèles de Sony ou d'Apple.

Huawei Freebuds 3 (179 euros)

Les écouteurs sans fil Huawei Freebuds 3 Crédit : Huawei

Présentés comme les premiers écouteurs ouverts (non intra-auriculaire) à réduction de bruit active, les Freebuds 3 ont un air de déjà-vu. Ils arborent un design semblable aux AirPods mais sont en plus disponibles en noir. Légers, ils se posent à l'entrée du canal auriculaire et n'appliquent pas de pression dans le conduit auditif. Mais comme les AirPods, ils ne sont pas adaptés à toutes les morphologies et peuvent s'échapper facilement.



Les Feebuds 3 bénéficient d'une excellente intégration à l'univers Huawei. Ils donnent leur pleine mesure avec les appareils de la marque qui les reconnaissent tous une fois qu'ils sont appairés à un smartphone Huawei. Ils embarquent aussi un nouveau codec Bluetooth qui transmet un signal non compressé lorsqu'ils sont utilisés avec un smartphone du constructeur chinois. Les autres doivent se contenter d'une qualité standard.



Globalement, les Freebuds offrent une qualité audio moindre que des intra-auriculaires classiques. Leur réduction de bruit active décevante fonctionne à peu près dans les environnements calmes mais montre très rapidement ses limites dans la rue ou les transports en commun. L'autonomie est dans la moyenne haute avec 4 heures plus 4 charges via l'étui.