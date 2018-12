publié le 01/12/2018 à 07:35

Les montres connectées ne sont pas mortes. Annoncées comme le futur de la technologie il y a quelques années de cela, elles sont loin d'avoir dépassé le smartphone. Mais elles se sont imposées comme leur premier auxiliaire quotidien et commencent à prendre leur envol. Le marché, largement dominé par Apple et l'Apple Watch, a le vent en poupe depuis plusieurs trimestres.



Les premières générations de montres connectées présentaient un intérêt très limité. Elles visaient surtout les sportifs et les personnes soucieuses de surveiller leur activité physique. Les derniers modèles gagnent en autonomie. Avec l'intégration de puces 4G, elles offrent des fonctionnalités de plus en plus poussées qui en font des accessoires bien utiles alors que les smartphones sont de plus en plus volumineux.

Tous les modèles ne se valent pas. Certains visent plutôt les sportifs et les personnes scrutant les calories à la loupe, d'autres plutôt les citadins connectés désireux de réguler une intense vie numérique. Si l'Apple Watch reste un produit élitiste, vendu 500 euros dans sa dernière version dotée d'une connexion cellulaire, certains modèles proposent des fonctionnalités similaires pour un prix plus raisonnable.

La plus tendance : Apple Watch Series 4

L'Apple Watch met l'accent sur la santé Crédit : AFP

Facile à configurer, puissante et élégante, l'Apple Watch dispose de plusieurs milliers d'applications compatibles et peut suivre une grande quantité d'activités sportives à travers des programmes d'entraînement personnalisables. Les Series 3 et 4 bénéficient en plus d'un module 4G leur permettant de passer des appels, envoyer des SMS ou suivre un itinéraire sans être connectées à l'iPhone. Mais seul Orange propose cette option pour l'instant. Le défaut majeur de l'Apple Watch est son autonomie, qui implique de la recharger quasiment toutes les nuits, et son prix.



L'Apple Watch est disponible à partir de 299 euros pour la Series 3 et 429 euros pour la Series 4. Compter 100 euros supplémentaires pour les versions 4G.

La meilleure Android : Galaxy Watch

La Galaxy Watch est vendue à partir de 329 euros Crédit : Samsung

La dernière version de la montre connectée de Samsung propose un style arrondi plus classique que le format carré de l'Apple Watch. Forte d'une autonomie de plusieurs jours, elle est capable de vous suivre dans de nombreuses activités sportives, dont plusieurs simultanés, et dispose d'un espace de stockage pour emmener sa musique partout avec soi. L'ergonomie est au rendez-vous avec un cadran rotatif qui s'avère une excellente alternative au doigt sur l'écran. Le seul hic est le nombre d'applications compatibles avec son logiciel, plus limité que pour l'Apple Watch.



La Galaxy Watch est disponible à partir de 329 euros.

La plus discrète : Withings Steel HR Sport

Withings signe son retour avec une montre connectée hybride Crédit : Withings

La dernière montre de la marque française Withings est clairement orientée vers le sport et la santé. Sous ses airs de montre traditionnelle, la Steel HR Sport est bardée de capteurs permettant de suivre l'activité cardiaque, physique et sportive. Une trentaine de disciplines sont référencées. Elle peut aussi suivre le sommeil et promet surtout une autonomie record de 25 jours.



La Withings Steel HR Sport est disponible à partir de 199 euros.

La plus sportive : Garmin VivoActive 3 Music

La Garmin VivoActive 3 Music est étanche jusqu'à 50 mètres Crédit : Garmin

Ce modèle du champion du GPS Garmin va plus loin dans les fonctionnalités sportives. Il prend en charge une quinzaine d'activités physiques, propose une application permettant de se motiver au contact d'une communauté, tient une semaine sans être rechargée et est étanche jusqu'à cinquante mètres. La version Music, 30 euros plus chère, peut aussi stocker jusqu'à 500 titres en local pour écouter ses morceaux favoris sans son smartphone à proximité.

La Garmin VivoActive 3 est disponible à partir de 299 euros.

Plus accessibles : les bracelets connectés

Fitbit est l'un des leaders du marché des bracelets connectés Crédit : Fitbit

Les bracelets connectés sont des accessoires plus légers au prix beaucoup plus raisonnable que les montres. Leurs fonctionnalités sont plus limitées. Ils se contentent de suivre les pas effectués, les calories brûlées, l'activité physique et sportive quotidienne en restituant les données sur une application pour smartphone. Le ticket d'entrée débute autour de 30 euros (Xiaomi Mi Band) et peut grimper jusqu'à 200 euros (Samsung Gear Fit, Garmin Vivo Sport). On trouve de nombreux modèles efficaces autour de 100 euros (Fitibit Charge, Fitbit Flex).