publié le 03/11/2018 à 08:15

Un nouvel objet dans la galaxie de plus en plus fournie des outils connectés dédiés au bien-être. La société française Dreaminzzz commercialise depuis l'an dernier sur son site et chez les principaux distributeurs Hypnos, un masque d'hypnose connecté pour traiter les troubles du sommeil, apprendre à se relaxer, soulager les états d'anxiété ou maîtriser ses addictions, comme l'alcool ou la cigarette.



Vendu 199 euros, Hypnos permet de pratiquer des séances d'auto-hypnose inspirées de la méthode dite Ericksonienne, l'un des courants dérivés les plus répandus de l'hypnose thérapeutique.



Empruntant à la fois à la sophrologie, la relaxation et à l'hypnose, le dispositif utilise la respiration, la décontraction musculaire, la visualisation d'images positives et la modification de l'état de conscience pour modifier la perception de l'utilisateur et le détacher de son environnement. À terme, la méthode doit permettre de reprendre le contrôle de ses comportements et de ses pensées.

Un masque, une application, 40 sessions

Hypnos se présente sous la forme d'un masque, comme ceux que l'on utilise pour dormir en avion. Il renferme plusieurs composants électroniques. On trouve trois éclairages Led devant chaque paupière et un système de vibration, ainsi qu'une batterie. Le masque fonctionne avec une application pour smartphones à laquelle il est relié en Bluetooth, et un casque audio, qui n'est pas fourni à l'achat. Il dispose d'une autonomie de huit heures et se recharge en deux heures en USB.

Six éclairages Led facilitent l'immersion dans le récit audio Crédit : Dreaminzzz

L'application contient une quarantaine de sessions d'hypnose réalisées avec des professionnels. Elles sont classées par thématiques comme "Anti-douleur", "Auto-hypnose", "Potentiel", "Divertissement", "Conte", "Musique", "Addictions", "Bien-être", "Respiration" et "Sommeil". La durée des sessions varie de moins de cinq minutes à plus de vingt minutes. Chaque contenu est accompagné d'une description présentant les objectifs qu'il permet de poursuivre. Les sessions sont à télécharger sur son smartphone en quelques secondes.



La session "Stress 5Resp/mn" de la section "Respiration" promet par exemple de vous aider à "atteindre un état de bien-être avancé en quelques minutes", "d'abaisser votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, le taux de cortisol (hormone du stress) et le flux de pensées". À terme, une pratique régulière de l'exercice doit permettre "d'automatiser un réflexe respiratoire optimal et réduire rapidement les émotions et sentiments négatifs".

Des résultats mitigés à court terme

La session peut démarrer une fois le casque posé sur les yeux, un casque audio sur les oreilles, confortablement installé dans un endroit calme. Le masque se synchronise alors avec un discours hypnotique diffusé en trois dimensions avec un son spatialisé.



Le récit vise à laisser l'esprit s'abandonner à son imaginaire. Il est agrémenté de stimuli visuels et vibratoires favorisant le laisser-aller : les Led clignotent et changent de couleur à tour de rôle et le système de vibration s'active brièvement lors des moments clés des exercices.



L'ensemble permet de plonger assez facilement dans un état de rêverie stimulant l'imaginaire. Les exercices de respiration sont plutôt relaxants et les sessions favorisant l'endormissement ont fait mouche à chaque fois. L'application se déconnecte toute seule lorsqu'elle détecte que l'utilisateur s'est endormi. Il permet aussi de programmer la durée du sommeil pour se faire réveiller avec un simulateur d'aube et une musique à l'heure indiquée.

Quarante sessions sont proposées gratuitement sur l'application Crédit : App Store

Les exercices luttant contre les addictions ont produit des effets plus mitigés. "L'onde tabac" invite à "se détacher d'un comportement toxique" en la matérialisant sous la forme d'une sensation parasite. Le récit, les jeux de lumière et les vibrations conditionnent l'esprit à enclencher un processus de détachement de cette emprise.



Les dix minutes de la session n'ont pas vraiment coupé l'envie de fumer une cigarette en fin de journée à l'auteur de ses lignes. À terme, la répétition de l'exercice doit permettre d'automatiser ces réflexes pour combler les situations de manque. À vérifier dans la durée, donc.

Pas (encore) un dispositif médical

Conçu en collaboration avec des établissements de santé, notamment la clinique urologique Nantes Atlantis, le masque Hypnos est déjà utilisé par des professionnels (kinés, dentistes, urologues, chirurgiens). Il est en cours d'examen afin d'être certifié dispositif médical.



Sur son site, Dreaminzzz précise qu'il ne remplace "en aucun cas" un praticien en hypnose mais constitue un dispositif d'accompagnement vers le bien-être, plus accessible que le bandeau de sommeil connecté de la startup Dreem (400 euros) par exemple, dont l'efficacité dépend des objectifs parcourus et de la volonté déployée pour s'y tenir.