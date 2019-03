Huawei veut repousser les limites de la photo sur mobile avec la série P30

publié le 26/03/2019 à 15:31

Huawei prend ses quartiers à Paris. Comme l'an dernier, le numéro un chinois, troisième vendeur mondial de smartphones derrière Samsung et Apple, a choisi la capitale de la France pour présenter ses nouveaux smartphones. Après le Grand Palais l'an passé, la firme de Shenzhen a investi le Paris Convention Centre de la porte de Versailles ce mardi 26 mars, pour dévoiler la série P30, composée de deux smartphones intégrant les dernières technologies de pointe.



Le P30 et le P30 Pro proposent tout ce qu'un utilisateur peut attendre d'un appareil haut de gamme début 2019 : un superbe écran Oled avec une minuscule encoche, des performances très élevées, une excellente autonomie et un appareil photo qui aspire à surpasser tous ceux de ses concurrents, les derniers Galaxy S10 et S10+ de Samsung et les derniers iPhone XS et XR d'Apple.

Contrairement à la gamme Mate, qui repousse les limites de l'innovation chaque année en intégrant le processeur le plus rapide, une technologie de charge super rapide ou un système de recharge par induction entre smartphones, la série P met traditionnellement l'accent sur la photographie. L'an passé, le P20 et le P20 Pro ont été désignés comme les meilleures caméras mobiles du marché par le site spécialisé DxOMark avec une note de 109 devant l'iPhone XS Max et le Galaxy Note 9. La série P30 atteint de nouveaux sommets cette année avec une note de 112.

Un zoom et un mode nuit jamais vus sur mobile

Le P30 Pro propose pas moins de quatre appareils dorsaux afin de "redéfinir les règles de la photographie", comme le promet la marque. Dans le détail, on retrouve à l'arrière un capteur ultra-grand angle 20 Mpx, un capteur grand angle 40 Mpx, un téléobjectif à zoom hybride x10 de 8 Mpx) et un capteur TOF pour gérer les effets de profondeur. A l'avant, Huawei a intégré un capteur 32 Mpx pour les selfies. Le P30 hérite quant à lui d'un grand angle de 40 Mpx, d'un ultra-grand angle de 16 Mpx, d'un téléobjectif avec zoom hybride 5x et d'un capteur à selfies de 24 Mpx.



Huawei promet une amélioration du super zoom qui peut désormais zoomer dix fois dans l'image sans perdre en qualité, grâce à un zoom optique 5x et un zoom hybride 10x. Le zoom numérique peut même monter jusqu'à à un 50x. Selon les démonstrations effectuées lors de la présentation du smartphone, aucun autre modèle ne semble en mesure de rivaliser avec le P30 Pro sur ce plan. Le résultat est inédit sur mobile.

Le P30 et le P30 Pro proposent aussi un zoom hybride capable de zoomer dix fois dans l’image sans perdre de détails très pratique pour les rendez-vous chez l’opthalmo ou prendre en photo la Lune #huaweip30 pic.twitter.com/i0TaaQSHaQ — RTL Futur (@rtl_futur) March 26, 2019

Huawei promet un mode nuit sans précédent avec le P30 Pro qui serait capable d’immortaliser des aurores boréales, des galaxies et même d’allumer la lumière #huaweip30 pic.twitter.com/pGy5JkgRcE — RTL Futur (@rtl_futur) March 26, 2019

L'autre innovation majeure apportée par Huawei est le capteur spectrum sensor. La marque délaisse le traditionnel capteur RVB (rouge vert bleu) au profit d'une combinaison RJB (rouge jaune bleu). Pour une raison simple : le spectre perçu par la lumière jaune est plus large que celui perçu par le vert. Cela permet de restituer un plus large spectre de couleurs et d'atteindre une sensibilité jamais vue sur un mobile pouvant monter jusqu'à 409.600 ISO. La différence se ressent surtout la nuit puisqu'il est possible d'obtenir des photos éclairées presque comme en plein jour en basse lumière. Huawei promet qu'il sera par exemple possible d'immortaliser des aurores boréales.

Une encoche discrète, des smartphones puissants

Pour le reste, la série P30 inaugure un design légèrement plus fin que la gamme 20. Le P30 Pro bénéficie d'un écran Oled de 6,47 pouces de définition Full HD+ légèrement incurvé sur les bords conçu par Samsung et le P30 dispose d'un écran Oled de 6,1 pouces non incurvé de définition Full HD+ également. Les deux arborent une encoche discrète à l'avant en forme de goutte d'eau pour intégrer l'appareil photo et le mécanisme de reconnaissance faciale. Ce dernier est moins sûr que Face ID d'Apple et ne peut pas être utilisé pour sécuriser des achats mobiles. Il faudra utiliser pour cela le capteur d'empreintes digitales optique intégré sous l'écran. Huawei affirme qu'il est 30% plus rapide que celui des P20.



La série P30 est alimentée par le même processeur maison Kirin 980 que la gamme Mate 20. Les deux appareils peuvent se recharger sans fil, via la charge rapide USB-C ou avec la fonctionnalité de charge inversée introduite l'an passé avec le Mate 20. L'autonomie du P30 Pro est assurée par une batterie de 4.200 mAh, celle du P30 par une batterie de 3.650 mAh. Le P30 est proposé avec 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Le P30 Pro est proposé avec 8 Go de mémoire et 128 ou 256 Go de stockage. Les deux appareils profitent d'un emplacement pour carte mémoire nano pour ajouter 256 Go de stockage en plus. Les deux smartphones sont équipés d'un port USB-C et certifiés IP68 mais seul le P30 dispose d'une prise Jack.



La série P30 est disponible en précommande dès aujourd'hui pour des livraisons le 5 avril. Compter 749 euros pour le P30 et à partir de 999 euros pour le P30 Pro.