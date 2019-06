Vendu 249 euros, le P Smart 2019 de Huawei vise un public jeune et connecté

publié le 19/06/2019 à 16:20

Placé sur une liste noire l'empêchant de commercer avec des groupes américains, Huawei pourrait être privé de licence Android le 19 août prochain si les négociations entre l'entreprise chinoise et l'administration de Donald Trump n'accouchent pas d'un compromis. En attendant une éventuelle issue favorable, la firme de Shenzhen met les bouchées doubles en coulisses pour développer la version 10 de son interface EMUI basée sur le système d'exploitation Android 10 Q dont la version finale sera lancée en août.

Huawei a publié le 20 juin la liste des appareils qui seront éligibles à la future mise à jour de Google, malgré le bannissement. Elle contient 17 smartphones et n'inclut pas les smartphones Honor. Dans le détail, on retrouve les modèles suivants :



P30 Pro

P30

P30 Lite

Mate 20 Pro

Mate 20

Mate 20 Lite

Mate 20 RS PORSCHE DESIGN

P smart 2019

P smart+ 2019

P smart Z

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

Mate 10

Mate 10 PORSCHE DESIGN

Mate 20 X

Mate 20 X (5G)

Quelques jours plus tôt, un rapport du média spécialisé italien HDBlog annonçait que Huawei prévoyait de fournir une mise à jour vers Android 10 Q pour onze de ses smartphones d'ici la fin du mois d'août. "La plupart des smartphones Huawei les plus connus recevront régulièrement des correctifs de sécurité et seront également mis à jour avec la prochaine version d'Android", a assuré une source interne de l'entreprise au média italien.

Huawei envisage toutes les options pour faire face à une éventuelle interdiction d'utiliser les logiciels en provenance des États-Unis. Le groupe chinois se prépare à la possibilité de lancer son propre système d'exploitation. Baptisé Hongmeng, cet OS alternatif est actuellement en phase de test en Chine.

Une demande d'enregistrement a été déposée récemment dans plusieurs pays. Selon les calculs de l'entreprise, les ventes de smartphones hors de Chine pourraient chuter d'au moins 40% en 2019 à cause des sanctions américaines.