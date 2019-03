publié le 27/03/2019 à 21:26

Un nouveau chapitre s'est ouvert mardi dans la bataille que se livrent les trois premiers vendeurs mondiaux de smartphones. Huawei a lancé le 26 mars à Paris ses nouveaux smartphones haut de gamme, la Série P30, dont le modèle le plus sophistiqué, le P30 Pro, vient concurrencer le Galaxy S10+ de Samsung, lancé début mars, et l'iPhone XS Max d'Apple, vendu depuis cet automne.



Ces trois smartphones d'exception sont les maîtres étalons de l'industrie. En attendant l'avènement des écrans pliables et le déploiement du réseau 5G, ils proposent ce qui se fait de mieux en 2019 : un design soigné, des écrans Oled avantageux, des caméras très précises, des processeurs très véloces, une grande autonomie et tout un lot de fonctionnalités innovantes.

Quelques différences notables les distinguent cependant, comme la fluidité de leur système d'exploitation, la sécurité de leurs verrous biométriques, la polyvalence de leur appareil photo et leur autonomie. En fonction des attentes des utilisateurs, ces éléments feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Nous avons regroupé leurs principales caractéristiques dans l'infographie ci-dessous.

Comparatif entre le Huawei P30 Pro, le Galaxy S10+ et l'iPhone XS Max Crédit : RTL

Écran : avantage Samsung

Le Huawei P30 Pro, le Galaxy S10+ et l'iPhone XS Max proposent certainement les trois meilleurs écrans du moment. Les trois marques misent sur la technologie Oled qui offre des dalles très lumineuses et contrastées. Avantage Apple pour la taille, puisque l'iPhone XS Max s'étire sur 6,5 pouces de diagonale contre 6,47 pouces pour le P30 Pro et 6,4 pouces pour le S10+. Mais le smartphone de Samsung prend la main sur la résolution avec une meilleure densité de pixels et une encoche plus discrète que celles de ses concurrents.

Comparatif des smartphones stars du moment Crédit : RTL

Puissance et interface : avantage Apple

Le P30 Pro, l'iPhone XS et le Galaxy S10+ peuvent chacun se targuer de proposer des processeurs parmi les plus puissants du marché. Les trois peuvent faire tourner toutes les applications et contenus multimédias sans ciller. Avantage Apple, dont la puce A12 Bionic peut même faire tourner des applications de réalité augmentée.



Le dernier iPhone bénéficie aussi du savoir-faire de la marque à la pomme dans l'intégration logicielle. Son système d'exploitation iOS 12 offre une fluidité et une sécurité encore inégalée, même si l'écart avec Android 9 Pie se réduit, comme le prouvent les surcouches logicielles discrètes du P30 Pro et du S10+. L'aspect sécuritaire penche aussi du côté d'Apple dont la reconnaissance faciale Face ID est plus fiable que les dispositifs de ses concurrents.

Quelles différences entre le P30 Pro, le S10+ et l'iPhone XS Max ? Crédit : RTL

Le P30 Pro et le S10+ offrent par ailleurs plus de souplesse dans la gestion de la mémoire en autorisant l'ajout de cartes microSD et nanoSD pour étendre leur capacité, ce que ne permet pas l'iPhone. Les trois modèles sont étanches et résistants à la poussière, mais seul le Galaxy S10+ propose encore une prise Jack.

L'iPhone en retrait sur l'autonomie

Avec une batterie de 3174 mAh, l'iPhone XS se situe en retrait de ses deux rivaux. Le P30 Pro culmine à 4200 mAh, talonné par le Galaxy S10+ à 4100 mAh. Ces derniers offrent également plus de souplesse dans la recharge. Contrairement au port propriétaire Lightning de l'iPhone, leur port USB-C est compatible avec quasiment tous les chargeurs du marché et autorise des temps de charge record. Les deux modèles proposent aussi une fonction plus gadget de recharge inversée (pour recharger un autre appareil sur leur dos) quand l'iPhone se limite à la charge sans-fil.

Trois visions différentes de la photo mobile

Les caractéristiques photo du P30 Pro, du S10+ et de l'iPhone XS Max Crédit : RTL

Avec son quintuple capteur photo, le P30 Pro de Huawei sort aisément du lot. En plus d'un objectif ultra-grand angle très pratique pour les photos de groupe et de paysage (que propose aussi le Galaxy S10+), il dispose aussi d'un zoom hybride sans équivalent capable de zoomer dix fois dans l'image sans perdre en qualité et cinquante fois via le zoom numérique, cinq fois mieux que ses concurrents.



Le P30 Pro entend aussi tenir la dragée haute au Pixel 3 de Google pour la photo en basse lumière avec un capteur à la sensibilité inédite qui promet de restituer beaucoup plus de lumière la nuit. En face, Samsung et Apple jouent aussi la carte de l'excellence avec des images au rendu presque parfait, que certains jugeront plus naturel que celui des clichés pris par le smartphone de Huawei.

Prix : Huawei plus raisonnable

En dépit de cette surenchère technologique, Huawei fait l'effort de proposer son nouveau smartphone haut de gamme à un tarif plus raisonnable que ceux de ses concurrents. Le P30 pro est proposé à partir de 999 euros avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage quand le Galaxy S10+ débute à 1.009 euros avec 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage et l'iPhone XS Max s'affiche à 1.255,28 euros en version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.