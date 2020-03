publié le 10/03/2020 à 14:50

Le monde des nouvelles technologies n'est pas épargné par les mesures de précaution mises en place pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Après le salon mondial du mobile de Barcelone, la F8 Conference de Facebook et la Google I/O, le constructeur chinois Huawei a décidé d'annuler la conférence de présentation de ses nouveaux smartphones haut de gamme prévue le 26 mars à Paris, rapporte le site spécialisé Gizmochina. Contacté par RTL.fr, Huawei France n'a pas encore confirmé l'information.

Comme l'an dernier, le géant chinois avait choisi la capitale de la France et le parc des expositions de Paris Expo Porte de Versailles pour le lancement mondial de ses derniers fleurons technologiques. L'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes décidée par le gouvernement français aura eu raison de l'événement. Huawei proposera à la place une retransmission sur Internet, comme pour son événement prévu au MWC de Barcelone.

Ce contretemps ne remet pas en cause la volonté de Huawei de faire de la France un axe majeur de sa nouvelle stratégie. La marque a inauguré la semaine dernière son premier magasin à Paris, un espace de 850 m2 situé au cœur du quartier touristique et des grands magasins dans le quartier Opéra pour mettre en avant tout l'écosystème de la marque, des smartphones aux montres connectées en passant par les PC et les équipements 5G. Le constructeur prévoit aussi d'ouvrir en France sa première usine de fabrication hors de Chine.

Comme la série Mate 30, les smartphones P40 et P40 Pro devraient être commercialisés en France sans le magasin d'applications de Google en raison de l'embargo imposé par les États-Unis à l'entreprise chinoise. Pour le remplacer, Huawei développe désormais l'App Gallery, sa propre boutique applicative qu'il espère imposer comme une véritable alternative à l'App Store et au Play Store Android. La marque compte également communiquer auprès de ses clients pour leur montrer comment continuer à utiliser Facebook, Instagram, WhatsApp ou Gmail sur leur smartphone Huawei.