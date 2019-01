Honor View 20 : on a pris en main le smartphone avec un écran percé

publié le 21/01/2019 à 18:30

Lancé à Paris mardi 22 janvier, le Honor View 20 est le premier smartphone de la marque chinoise à proposer un design "All view display". La principale innovation de l'appareil est la caméra intégrée directement dans l'écran. Le capteur frontal de 25 mégapixels est logé au sein d'un trou circulaire de 4,5 mm découpé à même la dalle. Cette solution, plus discrète qu'une encoche, permet d'augmenter la surface d'affichage utile de l'écran, qui est ici de 92% pour une diagonale de 6,4 pouces. Bien plus que les derniers iPhone et Samsung qui plafonnent autour de 83%.



"Point" ("dotch"), "poinçon" ("punch") ou "trou" ("hole"), Honor n'a pas encore arrêté le nom de cette nouvelle spécificité dont le rendu est du plus bel effet. Placé en haut à gauche, le "trou" se fait vite oublier pendant la navigation et s'avère quasiment invisible lorsqu'on incline le téléphone à l'horizontale pour visionner une vidéo. Mais il a aussi ses limites. Toutes les applications ne sont pas encore optimisées pour ce format d'écran. Lors de notre prise en main, les applications Google s'affichaient toujours avec une bande noire, par exemple.

Les écrans poinçonnés sont l'une des nouvelles tendances de l'industrie. Huawei et Samsung ont aussi annoncé des modèles de ce type pour les prochaines semaines. Tous utilisent un écran IPS, dont le rendu est moins flatteur que l'Oled. Selon les ingénieurs de Honor, il n'est pas encore possible de proposer des écrans Oled dont l'écran est percé. Le Galaxy S10, qui doit être présenté par Samsung le 20 février, devrait être le premier à proposer un écran Oled dont le capteur est totalement intégré dans l'écran. Mais son tarif sera deux fois plus élevé.

Au dos, le Honor View 20 bénéficie d'un nouveau type de revêtement en verre qui affiche des reflets en forme de "V" grâce à une multitude de points réfléchissants qui changent de couleur en fonction de l'inclinaison du mobile. Trois coloris seront proposés au lancement en France, "Saphir blue", "Midnight black" et "Saphir phantom". La version "Phantom red" n'est pas prévue pour l'instant.

La caméra frontale du View 20 est nichée dans un trou découpé dans l'écran Crédit : RTL Futur

Les reflets au dos du View 20 changent de couleur selon l'inclinaison Crédit : RTL Futur

Le premier smartphone avec appareil photo 48 Mpx

En plus du design, le Honor View 20 met particulièrement l'accent sur la photographie. Après avoir multiplié les capteurs sur ses précédents smartphones, Honor mise désormais sur un unique capteur principal à l'arrière, comme Apple et Google avec l'iPhone et le Pixel. Le View 20 est le premier à utiliser le capteur IMX586 de Sony.



Sa particularité est de pouvoir réaliser des photos en 48 mégapixels avec une définition de 8000 x 6000 pixels et un niveau de détails très riche (qui risquent de peser leur poids sur les 128 Go d'espace de stockage de la configuration de base du téléphone).



Honor promet d'excellentes performances dans la reconnaissance de scènes avec plus de 60 scénarios dans 1.500 catégories et un zoom plus important sans perte de qualité. On retrouve aussi un mode nuit amélioré combinant pose longue, stabilisation artificielle de l'image et technologie de fusion de pixels pour offrir une meilleure qualité photo avec moins de bruit en basse lumière. Un capteur 3D permet de mesurer la distance pour améliorer les effets de profondeur du mode portrait et de modéliser des objets en trois dimensions.

Le Honor View 20 est le premier smartphone équipé du capteur 48 Mpx de Sony Crédit : RTL Futur

Pour le reste, le Honor View 20 bénéficie du dernier processeur de Huawei, la puce Kirin 980 qui offre des performances élevées et une bonne gestion de l'énergie. L'autonomie est assurée par une batterie d'une capacité de 4.000 mAh. Honor propose une fonctionnalité de charge rapide mais pas la charge à induction.





Le Honor View 20 évolue sous Android 9 avec la version 2 de la nouvelle surcouche Magic UI qui devrait afficher de plus en plus de différences avec EMUI, l'interface des smartphones de Huawei, dans les prochains mois. On retrouve une prise Jack et un lecteur d'empreintes digitales, placé au dos du téléphone sous la caméra.



Deux configurations sont proposées, avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage ou 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Pour l'augmenter, il faut passer par des cartes nanoSD, le format propriétaire de Huawei, et non pas par des cartes microSD standards. Les prix seront communiqués le 22 janvier en fin de journée. Son prédécesseur, le View 10, avait été commercialisé au prix de 499 euros l'an passé.