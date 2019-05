Honor lance le Honor 20 et le Honor 20 Pro presque comme si de rien n'était

publié le 21/05/2019 à 20:02

Huawei tient bon dans la tempête. Malgré le coup sévère porté par l'administration américaine à ses desseins de leadership mondial, le géant chinois de la téléphonie n'a pas bousculé son agenda médiatique.



Comme prévu, sa filiale Honor a dévoilé ce mardi 21 mai à l'occasion d'un lancement mondial à Londres le Honor 20 et le Honor 20 Pro, ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, presque comme si de rien n'était, évoquant simplement des contraintes auxquelles il faut s'adapter.

Comme à son habitude, la firme de Shenzhen a vanté les atouts de ses téléphones à grand renfort de comparaisons avantageuses avec la concurrence, sans jamais évoquer la possibilité que ces mobiles soient les derniers de la marque à être commercialisés avec les services de Google embarqués.

Le Honor 20 et le Honor 20 Pro mettent l'accent sur la photographie pour continuer de séduire une cible jeune et urbaine. Les deux smartphones profitent d'un quadruple appareil photo très polyvalent avec un capteur principal 48 Mpx, un ultra grand-angle, un téléobjectif avec zoom X3 et un capteur macro pour prendre des photos à 4 cm du sujet.

Le Honor 20 et le 20 Pro disposent d'une quadruple optique très polyvalente Crédit : AFP

À l'intérieur, la puce la plus puissante de la maison est de la partie (Kirin 980) avec 6 à 8 Go de mémoire vive, 128 à 256 Go de stockage et une batterie de 3765 à 4000 mH avec charge rapide. Le prix reste attractif, à 499 et 599 euros, mais gonfle par rapport à la série Honor 10 précédente, signe de la montée en gamme du constructeur.

Un contexte brûlant

Après la conférence, l'annulation des interviews avec les porte-parole de l'entreprise est venue rappeler le contexte brûlant de la présentation des smartphones. L'une des deux nouvelles références pourrait d'ailleurs être la première victime du gel des relations entre Google et Huawei. Selon 01Net, le Honor 20 Pro ne dispose pas encore de licence Android. Son lancement pourrait être reporté à une date ultérieure. En l'état, seul le Honor 20 sera proposé en Europe avec les services de Google en juillet.



Si la perte de la licence Android se confirme à l'issue du sursis de trois mois accordé par le département américain du Commerce pour laisser le temps au secteur de s'adapter, les smartphones de Huawei et Honor seront nettement moins attractifs en Europe, leur second marché. Les consommateurs ne pourront plus utiliser les services de Google (YouTube, Gmail, Chrome...) ni télécharger les applications les plus populaires comme Facebook, Instagram ou Uber.



Les conséquences de la nouvelle politique américaine seront nettement plus limitées dans le reste du monde. Les smartphones du groupe sont déjà interdits aux États-Unis. En Chine, ils font l'impasse sur les services de Google depuis déjà bien longtemps.