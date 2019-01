Honor 8X, Nokia 7.1, Xiaomi Mi 8...Les bons plans smartphones de l'automne

publié le 20/10/2018 à 10:02

Le lancement du OnePlus 6T, le 30 octobre prochain, va clore une période faste dans la téléphonie. En l'espace de quelques semaines, depuis la fin de l'été, la plupart des fabricants y sont allés de leurs références haut de gamme pour rivaliser avec l'iPhone et surnager dans l'océan médiatique très encombré de l'univers Android.



Ces derniers temps ont aussi vu éclore un certain nombre de modèles plus accessibles, plus adaptés aux budgets modestes, qui ne font pas nécessairement l'impasse sur les performances. Portés par des constructeurs agressifs, ils proposent quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone en 2018 pour moins de 500 euros.

Tour d'horizon de ces smartphones équilibrés aux prix contenus lancés ces dernières semaines par Honor, Motorola, Nokia, Xiaomi ou Huawei.

Le prix le plus bas : Honor 8X

Le dernier Honor est l'un des bons rapport qualité prix de la fin d'année Crédit : Honor

Vendu sous les 250 euros, le Honor 8 X devrait vite figurer dans les meilleures ventes de la fin d'année. Pour ce tarif raisonnable, il offre un grand écran 6,5 pouces, un processeur qui tient la route, une bonne autonomie et un double capteur photo principal honorable. Le tout avec un design haut de gamme au diapason. Seule ombre au tableau, un écran et des photos peut lisibles en basse lumière et le choix de l'USB classique pour la connectique.



Le Honor 8X est disponible à partir de 249 euros.

Le plus porté sur l'image : Nokia 7.1

Le Nokia 7.1 est proposé à partir de 329 euros Crédit : Nokia

Le dernier Nokia est un milieu de gamme polyvalent dont le principal atout est d'évoluer sous Android One, un programme partenaire d'Android qui assure aux modèles participants une expérience Android pure et des mises à jour de sécurité plus rapides pendant au moins deux ans. Il propose aussi une très bonne qualité photo grâce à une optique Zeiss. Son affichage PureDisplay assure une prise en charge optimale des contenus en Full HD+ et une fonction convertit les vidéos SDR en HDR en temps réel.



Le Nokia 7.1 est disponible à partir de 329 euros.

Le plus équilibré : Motorola One

Le Motorola One a été présenté à l'IFA Crédit : RTL Futur

Lancé ces derniers jours, le Motorola One est un autre milieu de gamme Android One. Avec son grand écran à encoche et son interface épurée, il ne brille pas par son originalité mais il offre une expérience Android pure et des mises à jour garanties. Il sera d'ailleurs l'un des premiers à migrer vers Android 9. Malgré une définition un peu légère, il délivre des performances honnêtes, agrémentées de fonctionnalités intelligentes permettant de lancer l'appareil photo ou la lampe torche d'un simple mouvement. À noter la présence d'un lecteur d'empreintes digitales, d'un double capteur photo et d'une coque vitrée.



Le Motorola One est disponible à partir de 299 euros.

Le plus autonome : Huawei Mate 20 Lite

Le Huawei Mate 20 Lite est proposé moins de 400 euros Crédit : Huawei

Lancé quelques semaines avant le Mate 20 Pro, Huawei a lancé début septembre une version plus légère de son nouveau vaisseau amiral. Vendu moins de 400 euros, le Mate 20 Lite propose un design arrondi agréable avec un dos en verre, une très bonne autonomie d'une journée et demi, une interface fluide et un appareil photo convaincant assisté par des fonctions intelligentes.



Le Huawei Mate 20 Lite est disponible pour 379 euros.

Le sosie de l'iPhone X : Xiaomi Mi 8

Le Xiaomi Mi 8 ne fait pas qu'imiter l'iPhone X. C'est aussi un bon smartphone Crédit : Xiaomi

Ce clone de l'iPhone X pousse la ressemblance jusque dans l'encoche et les fonds d'écran. Il fait partie des smartphones les plus puissants du marché avec son processeur Snapragon 845 et ses 6 Go de mémoire vive et dispose d'une très bonne autonomie malgré son grand écran Oled de 6,2 pouces. Il n'est pas étanche, n'a pas de prise Jack mais se débrouille plutôt bien en photo avec son double capteur 12 Mpx. Lancé à 449 euros, il fait régulièrement l'objet d'offres promotionnelles.



Le Xiaomi Mi 8 est disponible à un prix inférieur à 400 euros.

Le plus musclé : Pocophone F1

Le Pocophone F1 vise les utilisateurs en quête de performance Crédit : RTLNet

Pour un prix raisonnable de 329 à 349 euros, le premier smartphone de la marque Pocophone offre aussi des performances très élevées grâce à l'un des processeurs les plus puissants du marché, doublé d'une bonne autonomie. Mais il fait l'impasse sur la plupart des fonctions offertes par les modèles les plus chers. Il n'est pas étanche, n'a pas d'écran Oled, ne peut pas diffuser de vidéo HD, ne se déverrouille pas avec le visage et ne se charge pas sans-fil. Il se situe également en retrait sur la partie photo.



Le Pocophone F1 est disponible à partir de 329 euros.