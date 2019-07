publié le 28/04/2019 à 10:07

Honor donne un avant-goût de la série Honor 20 qui doit être dévoilée le 21 mai prochain à Londres. La marque chinoise, filiale de Huawei, a dévoilé le 25 avril le Honor 20 Lite, un smartphone qui sera commercialisé le 6 mai au prix de 299 euros qui se positionne comme la version allégée et la plus accessible de la future gamme. L'entreprise mise sur l'appareil photo pour se démarquer de la forte concurrence qui sévit sur le segment milieu de gamme de la téléphonie.

Comme le Galaxy A50 de Samsung, que l'on trouve aussi sous les 300 euros, le Honor 20 Lite propose un triple capteur doté d'une focale ultra-angle peu commune pour ce niveau de prix. Le capteur principal 24 Mpx (f/1.8) est accompagné d'un objectif ultra-grand-angle 8 Mpx (f/2.4) et d'un téléobjectif 2 Mpx pour la profondeur de champ.

La partie logicielle bénéficie de l'assistance de l'IA de Honor, avec notamment un mode nuit amélioré. On retrouve à l'avant un capteur à selfies 32 Mpx.

La lentille ultra grand-angle 120° du Honor 20 Lite permet de capturer plus d'éléments Crédit : RTL

Le Honor 20 Lite reprend les codes esthétiques instaurés par la marque sur ses derniers modèles. Le smartphone est proposé avec un dégradé de bleu et violet flashy ou dans une version noire plus discrète. Il arbore un grand écran LCD Full HD+ de 6,21 pouces surmonté d'une encoche discrète en forme de goutte d'eau pour un ratio corps/écran de 90%. Il est animé par le même processeur Kirin 710 que le Honor 8X avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte microSD.

On retrouve au dos le dégradé de couleur introduit depuis plusieurs smartphones par Honor Crédit : RTL

Plus étonnant, Honor a fait le choix d'une prise micro USB là où nombre de ses rivaux sont passés à l'USB-C et à la charge rapide. Le smartphone est proposé avec une batterie de 3400 mAh et un chargeur 10 W.



Honor a fixé le prix du Honor 20 Lite à 299 euros et propose une offre de remboursement de 50 euros. Reste à voir si ces arguments seront suffisants pour attirer les acheteurs dans un segment très concurrentiel où le Galaxy A50, le Moto G7 Power de Lenovo, le Pocophone F1 et le Mi 9 SE de Xiaomi ont aussi des atouts à faire valoir.