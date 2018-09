publié le 25/09/2018 à 00:03

Atterris avec succès sur la surface de l'astéroïde Ryugu samedi 22 septembre, les deux mini-rovers envoyés par la sonde japonaise Hayabusa-2 représentent une première de l'histoire spatiale : il s'agit des premiers rovers de l'histoire spatiale à se poser et se déplacer sur un astéroïde...



Et seulement quelques heures après leur atterrissage, les rovers ont déjà envoyé leurs premières photos. Floues et peu cadrées, elles illustrent néanmoins leur atterrissage mouvementé. Les photos ont été prises pendant les rebonds réalisés par l'atterrisseur sur la surface de l'astéroïde, à cause de la faible gravité de ce dernier.

Sur l'une des photos, on peut y voir l'ombre de la sonde Hayabusa-2 projetée sur la surface du rocher spatial, situé à 300 millions de kilomètres de la Terre. Une deuxième photo montre la surface de l'astéroïde ainsi que notre Soleil en fond. Sur un autre cliché, un des rovers a photographié la sonde Hayabusa-2, quelques instants après avoir été largué.

Même si les images ne sont pas très nettes, elle viennent tout droit de l'autre côté de notre système solaire et donnent un aperçu exceptionnel de la surface d'un astéroïde Ryugu. Dans un Gif, l'approche de la surface de l'astéroïde donne également une image frappante du parcours suivi par la sonde japonaise.

¿¿ Approche de la sonde #Hayabusa2 vers l'astéroïde Ryugu de 20 km à 50 m de la surface, entre hier 5h36 et aujourd'hui 6h19. Les 2 rovers #MINERVA ont été largués sur la dernière image. On voit parfaitement bien l'ombre de la sonde et ses 2 panneaux solaires ! (crédit : JAXA) pic.twitter.com/xd2Ag0z963 — Thomas Appéré (@thomas_appere) 21 septembre 2018

Les deux robots auront pour mission de recueillir un maximum d'informations sur la composition minéralogique du sol de l'astéroïde pour contribuer à enrichir les connaissances de notre environnement spatial. L'objectif ultime : mieux comprendre l'apparition de la vie sur Terre.