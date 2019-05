publié le 02/05/2019 à 16:31

Google fait un petit pas vers plus de confidentialité. Le géant américain va lancer dans les prochaines semaines une fonctionnalité permettant de supprimer automatiquement certaines données qu'il recueille auprès de ses utilisateurs, indique la société dans un billet de blog publié mercredi 1er mai. Les internautes connectés à leur compte Google pourront décider s'ils souhaitent que leurs informations personnelles soient conservées sur les serveurs de l'entreprise trois ou dix-huit mois. Toutes les données collectées au-delà de ces périodes seront alors automatiquement supprimées.



Toutes les informations personnelles ne sont pas concernées par cette nouvelle fonctionnalité. La mesure vise les données relatives à l'activité sur le Web et la localisation des utilisateurs. Ces informations sont utilisées par Google pour effectuer des recommandations, comme un restaurant susceptible de vous plaire, et permettre aux utilisateurs de reprendre leurs recherches là où ils en étaient.

L'outil sera déployé dans les prochaines semaines. À l'heure actuelle, il est seulement possible d'autoriser ou non Google à enregistrer votre activité sur le Web et les applications et à archiver l'historique de vos positions dans cette section des préférences de compte Google.

Cette initiative intervient dans un contexte de défiance envers les entreprises dont le modèle économique est basé sur l'exploitation des données personnelles à des fins commerciales, comme Google et Facebook. La plupart des entreprises du numérique font désormais de la protection des informations personnelles un argument marketing et essaient de se présenter comme plus respectueuses de la vie privée sans forcément remettre en cause les fondements de leur modèle économique.