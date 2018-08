publié le 14/08/2018 à 10:01

Google aime savoir où vous êtes. Le géant du web continue de localiser ses utilisateurs, même lorsque ceux-ci ont désactivé l'option de conservation des données de géolocalisation, d'après une enquête d'Associated Press (AP) publiée lundi 13 août. Une découverte confirmée par des chercheurs en informatique de l'université de Princeton.



Plusieurs applications demandent l'autorisation d'utiliser la localisation de l'utilisateur, qui peut ensuite retrouver l'historique de ses déplacements dans "Vos trajets". S'il ne souhaite pas que le moteur de recherche répertorie ses mouvements, il est possible, a priori, de désactiver l'option "historique des positions".

Or l'enquête d'AP montre que même lorsque cette option est éteinte, certaines applications, comme Google Maps ou Google Search, continuent d'enregistrer automatiquement les données localisations des utilisateurs, sans les en informer.

Les tests ont été effectués sur Apple et Android. Ce défaut de confidentialité concernerait ainsi les 2 milliards d'utilisateurs d'Android (le système d'exploitation développé par Google) et les millions d'utilisateurs d'iPhone qui utilisent Google Maps ou le moteur de recherche.



Comment vraiment désactiver la géolocalisation ?

Il est possible, mais assez difficile, d'empêcher Google d'enregistrer nos déplacements. Il faut passer par une autre option dissimulée dans les méandres des paramètres du moteur de recherche. Pour y accéder, il faut se connecter à son compte Google, aller dans la catégorie "Informations personnelles et confidentialité" des paramètres, puis dans "Gérer votre activité sur Google". Ici, c'est dans "Commandes relatives à l'activité" que vous pouvez désactiver "Activité sur le web et les applications".



Ce paramètre enregistre les informations relatives à votre utilisation des applications Google et des sites visités via le moteur de recherche. Lorsqu'elle est activée, même si "l'historique des positions" est éteint, Google se contente de ne pas répertorier dans "Vos trajets" vos déplacements, mais continue de récupérer et d'enregistrer vos données de localisation.



Effacer ces données est possible mais fastidieux, puisqu'il faut les supprimer un à un sur myactivity.google.com.



Interrogé par AP, Google a dit donner des "descriptions très claires de ces outils (...) pour que chacun puisse les activer ou désactiver".