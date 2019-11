publié le 18/11/2019 à 15:02

Le lancement de Google Stadia est imminent. Dans moins de 24 heures, mardi 19 novembre, l’offre de cloud gaming de Google sera déployée auprès du grand public. Avec Stadia, les joueurs pourront profiter de jeux vidéo récents sans avoir à posséder une console de salon. Les jeux sont hébergés directement sur les serveurs de Google et accessibles à distance à l’aide d’une simple connexion à Internet en très haut débit depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une télévision.

Une vingtaine de titres seront disponibles au lancement. Dans un premier temps, Google avait annoncé une liste de douze jeux pour accompagner la plateforme, parmi lesquels on retrouvait quelques best-sellers comme Red Dead Redemption II mais surtout beaucoup de jeux datés d’au moins un an. Google a corrigé le tir en annonçant dix jeux supplémentaires un peu plus récents à deux jours du lancement. La liste est la suivante :

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titans: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (gratuit Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Showdown (gratuit Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider (2013)

Trial Rising

Wolfenstein: Youngblood

Ces titres seront rejoints par d’autres références dans les semaines à venir, tels que Ghost Recon : Breakpoint, Dragon Ball Xenoverse2; Borderlands 3, Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, Whatch Dogs : Legion.

Google Stadia sera d’abord proposé aux utilisateurs qui ont précommandé l’édition Fondateur, un pack à 129 euros incluant une clé HDMI Chromecast Ultra (80 euros pièce), permettant de diffuser en streaming le contenu de Stadia d'un appareil mobile ou d'un PC vers un téléviseur, une manette Stadia (70 euros) et trois mois d'abonnement offerts au portail Stadia Pro (9, 99 euros par mois). Mais tous les clients ne seront pas livrés le jour J, a indiqué Google.