Google lance le successeur du SMS en France dans Android Messages

publié le 18/06/2019 à 20:53

Le successeur du SMS arrive sur les smartphones Android. Le protocole RCS (Rich Communication Service) va être progressivement déployé dans l'Hexagone par Google au sein de l'application Android Messages. La firme de Mountain View a confirmé mardi 18 juin à RTL.fr l'information publiée la veille par le site spécialisé américain The Verge selon laquelle elle allait se charger elle-même de pousser ce nouveau standard de communication dans nos frontières sans attendre les opérateurs.



Le RCS est la prochaine évolution du SMS. Développé depuis plus de dix ans par le géant américain et des opérateurs, ce standard permet d'envoyer des messages enrichis de textes, documents et images, de passer des appels vocaux et vidéo, sans limite de taille ou de durée. Il introduit aussi la confirmation de lecture ou la possibilité de voir lorsqu'un message est en train d'être rédigé. Des fonctionnalités qui sont déjà proposées par l'application iMessages d'Apple ou Facebook Messenger.

Google essaie d'imposer le RCS depuis des années pour permettre à Android de proposer un équivalent à iMessages. Le géant américain a conclu des accords avec des opérateurs du monde entier (Orange, en France) pour favoriser son adoption. Mais la fonctionnalité tardait à être déployée. Google a donc décidé de prendre les choses en main et de lancer le service lui-même par l'intermédiaire de ses propres serveurs en France et au Royaume-Uni.

Android 5 et Android Messages 4.4 requis

D'ici la fin du mois de juin, tous les utilisateurs de smartphone Android disposant au minimum de la version 5 d'Android (Lollipop) seront invités à télécharger la mise à jour 4.4 de l'application Android Messages. Ils pourront alors activer le protocole pour profiter des fonctionnalités du RCS quel que soit leur opérateur. Le service sera proposé dans d'autres pays par la suite.



Le RCS n'a pas que des avantages. Contrairement à des applications comme Messages ou WhatsApp, il ne prend pas en charge pour l'instant le chiffrement de bout en bout des communications. Google a assuré à The Verge qu'elle ne conserverait aucun message transitant par ses serveurs. "Nous supprimons les messages de notre service RCS dès que nous le transmettons à un utilisateur final", assure l'entreprise, tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer la sécurité du service.