publié le 17/11/2018 à 09:01

Depuis que le smartphone est devenu l'appareil photo principal d'une grande partie de la population, les marques redoublent d'effort pour proposer les meilleurs clichés.



Certains modèles récents vont même jusqu'à empiler trois voire quatre objectifs pour offrir un meilleur zoom optique, plusieurs niveaux de cadrage et séparer le sujet du fond de l'image en mode portrait. Mais cette surenchère n'avait pas encore permis de répondre à l'un des plus gros problèmes des smartphones, les photos de nuit ou en faible luminosité.

Les standards de finesse des smartphones ne permettent pas aux constructeurs d'intégrer des capteurs suffisamment gros pour laisser entrer assez de lumière lorsqu'il fait sombre, comme sur les appareils photos compacts. Les appareils des téléphones compensent généralement en augmentant le temps d'exposition, pour capturer plus de lumière, mais cela crée souvent des effets de flou.

Jusqu'à 15 clichés simultanés à des expositions différentes

Les fabricants trouvent peu à peu la parade sur le plan logiciel en utilisant l'intelligence artificielle pour retravailler et améliorer les images. Les derniers smartphones de Google et Huawei, le Pixel 3 (859 euros) et le Mate 20 Pro (999 euros), proposent chacun un mode nuit permettant de réaliser des clichés au rendu impressionnant lorsque la luminosité fait défaut. Celui du Mate 20 Pro est intégré au téléphone dès l'achat, celui du Pixel est à télécharger via une mise à jour depuis le 14 novembre.



Les deux systèmes fonctionnent selon une logique similaire. Le smartphone capture plusieurs photos à des expositions différentes et les assemble pour créer un cliché avec les meilleurs éléments de chaque image. L'intelligence artificielle se charge dans le même temps d'optimiser une restitution réaliste des couleurs. L'opération prend moins de temps chez Google que chez Huawei où elle dure environ cinq secondes.



Le système de Google se base sur de nombreux paramètres pour réussir ses photos de nuit. Les algorithmes analysent les mouvements de l'utilisateur pour réduire les tremblements de la main, prend les clichés en rafale pour compenser les éventuels mouvements des sujets et fait la mise au point automatiquement. Dans les deux cas, le mode nuit est plus efficace lorsque le smartphone est stable et que la scène à photographier est fixe.

Un résultat bluffant mais moins naturel

Habituellement, les photos de nuit ont tendance à virer au jaune, manquer de détails et souffrir de la présence d'un important bruit numérique. Même avec les meilleurs photophones du marché. À gauche, l'iPhone Xs, à droite, le mode standard du Pixel 3.

Chez Google comme chez Huawei, le mode nuit offre des résultats assez impressionnants. La luminosité franchit plusieurs paliers, les couleurs sont moins orangées et les photos parviennent à conserver un haut niveau de détail. À gauche, l'iPhone Xs, à droite, le mode nuit du Pixel 3. En-dessous, le mode standard et le mode nuit du Huawei Mate 20 Pro.

Par leur traitement logiciel, le Pixel 3 et le Mate 20 Pro réalisent des photos prêtes à être publiées sur les réseaux sociaux. Mais ils ont aussi tendance à lisser les détails et transformer les couleurs. Le rendu peut sembler moins réaliste, parfois presque psychédélique, et donner l'impression que la scène n'a tout simplement pas été capturée la nuit. Comme souvent avec la photo au final, c'est une affaire de goûts.