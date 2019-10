publié le 15/10/2019 à 17:00

Google n’a pas renoncé à conquérir le marché des smartphones. Malgré des résultats décevants, le groupe informatique américain a présenté ce mardi 15 octobre à New York le Pixel 4, la quatrième génération du seul téléphone conçu à 100% par ses équipes. Cinq mois après le lancement du Pixel 3A, une version bon marché du Pixel 3 conçue pour séduire une clientèle jeune, le Pixel 4 débarque avec une version XL, qui bénéficie d’un écran plus grand et d’une batterie plus importante. Ils seront vendus à partir du 24 octobre au prix de 769 et 899 euros (en version 64 Go, compter 100 euros de plus avec 128 Go).



Comme le Pixel 3, le Pixel 4 a tout pour s’imposer comme l’un des meilleurs challengers de l’iPhone sur le papier. Il s’appuie sur l’héritage des précédents modèles salués par la critique pour la qualité de leur appareil photo et la fluidité de leur expérience Android.

Les deux modèles déroulent une fiche technique haut de gamme articulée autour du dernier processeur de Qualcomm (Snapdragon 855) et d’un écran Oled de 5,7 ou 6,3 pouces, selon les versions, au ratio 19:9. Comme le dernier OnePlus, l’écran du Pixel 4 bénéficie désormais d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, gage d’une expérience ultra-fluide, et d’une technologie qui adapte l’affichage à la couleur et au niveau d’éclairage de l’environnement.

La commande gestuelle limitée, une caméra prometteuse

Comme annoncé par les rumeurs, le Pixel 4 peut effectivement être utilisé sans toucher l’écran tactile avec des gestes de la main détectés par un capteur de mouvement positionné au-dessus de l’écran. Baptisé Motion Sense, ce système est en réalité limité à une poignée d’actions : passer d’une chanson à l’autre, arrêter une alarme ou couper le son d’un appel entrant. Google nous a cependant assuré qu’il s'agit seulement du point de départ de cette technologie et que d’autres gestes seront proposés à l’avenir. Le radar frontal permet aussi de déverrouiller l’appareil à l’aide de la reconnaissance faciale.

La photo devrait à nouveau être le point fort du smartphone. Le Pixel 4 est désormais équipé de deux caméras à l’arrière, un double objectif 16 + 12 Mpx dont Google promet de tirer le meilleur grâce à son traitement numérique de l’image afin de réaliser des clichés proches d’un niveau professionnel en toutes circonstances. Après avoir été l’un des pionniers de la vision de nuit, la firme de Mountain View va plus loin et propose plusieurs fonctions intéressantes comme un mode "capture d’étoiles", qui nécessite cependant de stabiliser l’appareil pendant plusieurs minutes, ou la possibilité de contrôler l’exposition du fond d’une scène sans changer celle du sujet. En revanche, le Pixel 4 ne propose ni ultra grand-angle, ni mode pro.

#NightSight already helps you take beautiful photos in the dark. Now you can use it for shots of the night sky.🌙✨ Coming to Pixel 3a and Pixel 3 as well as #pixel4. #madebygoogle pic.twitter.com/o4bORnPc6j — Google (@Google) October 15, 2019

Le succès critique de la gamme Pixel repose aussi sur l’intégration de fonctionnalités Android exclusives issues des travaux de Google dans l’intelligence artificielle. Le Pixel 4 propose par exemple un outil de synthèse vocale qui fonctionne en local (et hors ligne) capable de retranscrire des notes audio en texte en temps réel. Il sera aussi l’un des premiers smartphones Android à profiter de la fonction "Live Caption" qui permet de sous-titrer un son ou une vidéo en temps réel pour les personnes déficientes ou désireuses de consommer ces médias sans le son. Mais ces outils sont seulement disponibles en anglais pour l'instant. Ils ne seront pas proposés en France avant l’année prochaine.

Le Pixel 4 de Google exauce le rêve de nombreux journalistes avec son application Recorder capable de retranscrire en temps réel un enregistrement audio. Mais seulement en anglais pour l'instant (comme l'excellente app @otter_ai). https://t.co/yXnjjMPM7C https://t.co/BES64HXQJT — Benjamin Hue (@benjaminhue) October 15, 2019

Par ailleurs, Google a profité de la conférence pour renforcer sa gamme de produits connectés domestiques Nest avec trois nouveaux appareils équipés de Google Assistant, Nest Mini, Nest Hub Max et Nest WiFi, qui seront disponibles en France le 22 octobre chez les distributeurs habituels.