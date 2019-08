publié le 08/08/2019 à 11:59

La navigation en réalité augmentée débarque dans Google Maps. Annoncée lors de la conférence développeurs Google I/O en mai dernier, cette fonctionnalité très attendue par les utilisateurs était seulement disponible sur certains marchés et sur les smartphones Pixel en France. Elle est désormais accessible à tous les usagers français du service de navigation depuis le 8 août à midi.

La fonctionnalité "Live View" ou "Afficher l'itinéraire" est disponible sur tous les smartphones prenant en charge les protocoles de réalité augmentée d'Android et d'iOS, ARCore et ARKit, à savoir tous les mobiles utilisant Android 8.0 ou une version ultérieure et tous les iPhone équipés a minima d'iOS 11 et d'un processeur Apple A9.

La réalité augmentée dans Google Maps, c'est un peu la promesse de suivre un GPS sans risquer de se perdre en prenant une mauvaise direction. Au lieu de suivre un plan satellite, le système utilise la caméra du smartphone pour afficher des flèches et des indicateurs en surimpression dans l'environnement réel de l'utilisateur et mieux visualiser l'itinéraire à emprunter.

Concrètement, Google Maps propose la fonctionnalité dès le lancement d'un itinéraire à pied. L'application demande à l'utilisateur l'autorisation d'utiliser l'appareil photo du smartphone et rappelle les principes de vigilance qui s'imposent afin de ne marché en toute sécurité en ville.

Des indications que personne d'autre ne peut voir

En fonction des déambulations de l'utilisateur, l'application ajoute des indicateurs virtuels pour fournir des informations sur le bon suivi du parcours. Des flèches indiquent la bonne direction, les noms des rues s'affichent au fil du chemin et un compteur égraine le temps de trajet restant.

Google Maps propose désormais de visualiser son itinéraire à pied en réalité augmentée Crédit : Google

Ce mode de navigation n'est pas conçu pour être utilisé par défaut mais pour certaines utilisations spécifiques, afin de s'orienter à la sortie d'une station de métro ou dans une gare par exemple.



La fonctionnalité ne fonctionne que lorsque l'utilisateur est à l'arrêt. Une fois en marche, Maps demande à l'utilisateur d'incliner son téléphone vers le sol. L'application affiche alors une carte traditionnelle afin que l'utilisateur reste concentré sur son environnement. Il suffit d'incliner à nouveau son téléphone vers soi pour faire apparaître le mode en réalité augmentée.



"Live View" est basé sur les images de "Street View". La fonctionnalité ne fonctionne pas si l'environnement de l'utilisateur n'a pas été cartographié par les équipes de Google. Toutes les régions françaises ne sont pas encore couvertes par le service. Le planning français de Street View est accessible à cette adresse.



Google Maps n'est pas le seul service de cartographie à passer à la navigation en réalité augmentée. Fort des investissements d'Apple dans cette technologie, l'application de navigation de l'iPhone Apple Plans est également en passe d'intégrer cette fonctionnalité pour fournir des instructions plus claires aux utilisateurs.