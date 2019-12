Google lance un mode interprète dans son Assistant sur mobile

publié le 16/12/2019 à 22:48

Faire tomber les barrières de la langue grâce à l'intelligence artificielle, ce vieux rêve, caressé par Google et d'autres entreprises technologiques, prend forme petit à petit, au fil du développement des réseaux neuronaux d'apprentissage automatique et des progrès de la reconnaissance vocale.

Depuis près d'un an, Google proposait une fonction de traduction instantanée via son Assistant. Disponible sur les enceintes Google Home et écrans connectés Google Nest de l'entreprise, elle prenait en charge une vingtaine de langues.

Google a franchi une nouvelle étape la semaine dernière en déployant son mode interprète sur tous les terminaux Android et iOS. Accessible via l'application Google Assistant, elle propose désormais des traductions à la volée dans 44 langages, dont le français. Parmi les 44 langues mises à la disposition des utilisateurs figurent les plus courantes comme l'anglais, l'espagnol ou le mandarin, mais aussi certaines plus rares comme le tamoul, le marathi ou le kannada.

Avant de la lancer auprès du grand public, Google a testé la fonctionnalité auprès de clients d'affaires de l'industrie hôtelière à la réception d'établissements comme le Caesars Palace à Las Vegas et le Hyatt Regency de San Francisco.

Pas encore disponible hors connexion

Pour s'en servir, il faut installer la dernière version de Google Assistant puis énoncer une commande vocale. "Ok Google, aide-moi à parler italien" ou "sois mon interprète en anglais", par exemple. Une fois activé, le mode interprète traduira les échanges phrase par phrase. Les phrases dictées s'afficheront à l'écran et seront lues par le logiciel.

L'application suggère également des réponses intelligentes pour répondre à son interlocuteur sans parler et gagner du temps dans la conversation. Le mode peut aussi être utilisé avec le clavier numérique du smartphone si l'environnement est trop bruyant.

Attention cependant, la traduction instantanée de Google Assistant nécessite une connexion à Internet car le mode hors-ligne n'est pas encore disponible, ce qui peut occasionner des surcoûts si vous souhaitez l'utiliser à l'étranger. Il est toutefois possible de télécharger des langages au préalable pour les utiliser à l'écrit dans l'application Google Traduction.

Outre Google, plusieurs entreprises proposent également des systèmes de traduction instantanée sous la forme d'oreillettes ou d'un petit galet de poche. Ils sont généralement vendus entre 150 et 250 euros.