Google lance son Netflix du jeu vidéo ce soir pour révolutionner le gaming

publié le 19/03/2019 à 16:15

Microsoft, Nintendo, Sony et tous les acteurs du secteur du jeu vidéo peuvent trembler. Google passe à l'offensive dans le gaming. Le groupe informatique américain doit annoncer ce mardi 19 mars le lancement d'un service par abonnement à l'occasion d'une conférence organisée depuis la Game Developers Conference de San Francisco, en Californie. L'événement est à suivre en direct dans la vidéo en tête de cet article à partir de 18 heures (heure de Paris).



L'arrivée du géant de Mountain View pourrait rebattre les cartes de la très lucrative industrie du jeu vidéo dans les mêmes proportions que celle d'un autre géant de l'électronique grand public, Sony, au milieu des années 1990. Le jeu en vaut la chandelle : en croissance annuelle de 15%, le marché représentait 2 milliards d'utilisateurs et 136 milliards de dollars l'an passé, selon les chiffres du cabinet IDC.

Avec sa force de frappe considérable, Google entend révolutionner le secteur en démocratisant un concept en plein essor, le cloud gaming, le jeu dans le nuage. Contrairement aux consoles classiques, les titres sont hébergés sur des serveurs à distance. Le son et l'image parviennent jusqu'au joueurs grâce au cloud et peuvent être lus depuis n'importe quel écran, à la manière des films et séries sur Netflix ou des chansons sur Spotify.

Avec le cloud gaming, il n'est plus nécessaire de dépenser plusieurs centaines d'euros dans une console de salon dédiée et dans des jeux physiques. Le seul prérequis devient de posséder un écran connecté à Internet, un abonnement au service et une très bonne connexion afin d'avoir une jouabilité parfaite sans temps de latence.

Jouer aux meilleurs jeux sur n'importe quel support

Les contours de l'offre de Google sont en partie connus. Le service devrait reprendre les grandes lignes de la version d'essai de Project Stream lancée cet automne pour une durée de trois mois. À la faveur d'un partenariat avec l'éditeur français Ubisoft, il était possible de jouer à Assassin's Creed Odyssey en 1080p à 60 images par seconde directement depuis un navigateur Google Chrome sur un ordinateur bon marché, si tant est que l'on disposait d'une bande-passante d'au moins 25 mégabits par seconde. Ce jeu nécessite habituellement une Xbox One, une PS4 ou un PC suffisamment puissant pour fonctionner.

> Project Stream Official Gameplay Capture

Googe est resté discret sur les caractéristiques du service, suggérant seulement qu'il était possible de l'utiliser avec un PC Windows 10, un Chromebook ou un Mac associé à un compte Google, un compte Ubisoft et le navigateur Google Chrome. Certains rapports font aussi état du lancement d'un boîtier physique doté de la technologie Google Chromecast pour fonctionner sur les téléviseurs et d'une manette de jeu avec système de notification et microphone relié à Google Assistant développée dans les laboratoires de Google.



Le service de Google sera surtout jugé sur la profondeur de sa ludothèque. Contrairement à Sony, Microsoft et Nintendo, Google n'a pas encore de titre phare à mettre en avant pour séduire le public. L'entreprise aurait approché plusieurs studios et éditeurs pour proposer des exclusivités. Selon 9to5Google, un petit nombre de studios aurait travaillé avec la firme afin de porter des titres existants au lancement, dont l'un qui serait "extrêmement populaire".



La firme de Mountain View dispose de certains arguments pour séduire le milieu. Au fil des mois, l'entreprise a recruté plusieurs figures majeures de l'industrie, dont l'ancienne pointure de Sony et Microsoft Phil Harrison et l'ex-cheffe de studio d'Ubisoft et d'Electronic Arts Jade Raymond. Au-delà de sa conférence de presse, Google espère profiter de sa présence au plus grand congrès professionnel de l'industrie pour convaincre un maximum de studios à s'intéresser à son service pour s'assurer rapidement un catalogue conséquent.

Le streaming est l'avenir du jeu vidéo

Le streaming est en passe de devenir le nouvel eldorado du jeu vidéo. Sony, Nvidia et Tencent ont lancé ces dernières semaines des offres donnant accès à distance à des catalogues de jeux illimités contre des forfaits mensuels. Microsoft prépare sa propre solution basée sur sur Microsoft Azure. Le français Shadow donne accès à un PC virtuel haut de gamme depuis n'importe quel écran connecté à Internet. Mais seul le PlayStation Now de Sony a pour l'instant réussi à atteindre une audience au niveau planétaire.



Avec la généralisation du très haut débit et des infrastructures de cloud computing, les analystes estiment que ce modèle va devenir le principal canal de consommation du jeu vidéo dans les prochaines années. La profondeur des catalogues et le prix des abonnements seront alors les juges de paix du marché.



Le PlayStation Now de Sony fait pour l'instant la course en tête dans ce domaine. Son offre à 14,99 euros par mois donne un accès illimité à plus de 600 jeux PS2, PS3 et PS4 régulièrement mis à jour avec des titres plus récents. Mais elle est limitée à la console PS4 et aux ordinateurs. GeForceNow, le service analogue de Nvidia, offre pour sa part un accès à la bibliothèque Steam des utilisateurs mais le service est toujours en version bêta.