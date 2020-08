publié le 07/08/2020 à 14:41

Les utilisateurs d'Android vont bientôt pouvoir partager plus facilement des fichiers. Après plusieurs années de développement, Google a lancé mardi 4 août Nearby Share, son outil de transfert rapide de documents entre smartphones Android à proximité qui se veut une alternative à la fonctionnalité Airdrop d'Apple, qui permet d'envoyer des photos ou vidéos en quelques secondes d'un appareil Apple à un autre.

Nearby Share sera d'abord exclusive aux smartphones Pixel de Google et aux appareils Samsung. Elle sera ensuite déployée auprès des autres constructeurs de l'écosystème Android et arrivera également sur les ordinateurs Chromebook par l'intermédiaire du navigateur Google Chrome. Google n'a pas évoqué une prochaine intégration sur PC et Mc.

Le service est compatible avec tous les combinés évoluant sous Android 6 ou une version ultérieure équipés des Google Mobiles Services, ce qui exclut les derniers appareils de Huawei. Pour faire circuler les données entre deux appareils, Google utilise les technologies Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC et le Wi-Fi peer-to-peer. Ces différents protocoles fonctionnent sans connexion à Internet dans un rayon d'une dizaine de mètres.

Google lance enfin son Airdrop pour Android Crédit : Google

Une fois la fonctionnalité activée dans les paramètres Android (dans l'onglet Préférences de connexion - Partage de proximité), une nouvelle icône va faire son apparition sur les appareils compatibles. Les utilisateurs auront la possibilité de régler les paramètres de confidentialité pour envoyer et recevoir des fichiers de façon anonyme et être visibles uniquement de leurs contacts ou certains d'entre eux.