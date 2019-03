publié le 14/03/2019 à 22:02

La prochaine version d'Android est sur les rails. Google a mis en ligne dans la nuit du 13 au 14 mars le programme de bêta d'Android Q, le nouveau système d'exploitation mobile de Google, quelques semaines avant sa présentation officielle lors de la conférence Google I/O en mai. Les seuls smartphones à pouvoir en profiter pour l'instant sont les Pixel de Google, dont la dernière génération est disponible en France depuis cet automne.



Android Q promet d'apporter un certain nombre de nouveautés aux smartphones Android. Parmi les améliorations évoquées, on retrouve des modifications majeures du contrôle de la confidentialité, avec notamment un système de permissions accordées aux applications plus transparent et plus complet.

Le système d'exploitation prévoit aussi un mode sombre plus poussé, un système de partage de fichiers plus pertinent, un contrôle des effets de profondeur des photos a posteriori et l'intégration d'un dispositif de reconnaissance faciale plus sécurisé, que certains sites spécialisés annoncent comparable au Face ID d'Apple.

Les versions beta sont des versions provisoires. Elles permettent aux développeurs et aux technophiles de tester les nouvelles fonctionnalités du système et à Google de bénéficier de leurs retours sur les bugs et les problèmes de compatibilité du logiciel. Ces versions sont par définition instables et peuvent entraîner des pertes de données. Il est conseillé de ne pas l'installer sur son appareil principal et d'effectuer une sauvegarde de ses données au préalable.

Comment télécharger Android Q bêta ?

Pour télécharger Android Q bêta, il faut d'abord s'inscrire au programme bêta d'Android à partir d'un compte Google. Le site vous demandera ensuite de sélectionner sur quel appareil vous souhaitez installer la mise à jour. Seuls les Pixel sont éligibles en France pour le moment.



Une fois ces étapes effectuées, il faut télécharger la mise à jour dans les paramètres du smartphone puis lancer l'installation. Assurez-vous de disposer d'au moins 1,5 Go d'espace de stockage. Attention, après l'installation, vous ne pourrez plus revenir à l'ancienne version d'Android, sauf à réinitialiser l'appareil.